Контракт предусматривает разработку, интеграцию, установку оборудования, испытания, производство и поставку 25 новых истребителей для ВВС Израиля.

29 декабря стало известно о подписании соглашения Израиля с компанией Boeing о производстве и поставке ВВС страны многоцелевых боевых самолетов F-15IA. Подписание контракта совпало с визитом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США.

Соглашение, заключенное при посредничестве Министерства обороны США, предусматривает производство 25 самолетов с возможностью заказа еще 25. Кроме того, Boeing проведет структурную модернизацию, интеграцию и последующие испытания в соответствии с конфигурацией, заказанной Израилем.

В соответствии с давней традицией, закупка Израилем боевых самолетов у США требует использования многочисленных компонентов, поставляемых израильскими компаниями, что обеспечивает самолетам ВВС страны уникальную конфигурацию (и, следовательно, тактические возможности). Поэтому неудивительно, что завершение соглашения запланировано на конец 2035 года.

На момент подписания Boeing получил первый платеж в размере 840 миллионов долларов. Максимальная стоимость проекта (включая опцию по контракту) может достичь 8,5 миллиардов долларов. Большая часть расходов, вероятно, будет покрыта из бюджета США, поскольку Израиль получает выгоду от многолетней программы военной помощи FMF, которая составляет 3,3 миллиарда долларов в год. Межправительственное соглашение о закупке самолетов было подписано в ноябре 2024 года.

Израиль давно рассматривается как потенциальный получатель семейства самолетов F-15EX Eagle II. Они заменят нынешние F-15A/B Eagle, которые находятся на вооружении с конца 1970-х годов.

В составе ВВС Израиля они, как ожидается, станут важным дополнением к F-35I Adir. В то же время они будут способствовать дальнейшей реализации политики регионального влияния. В течение многих лет истребитель F-15 Eagle был ключевым оружием Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) для нанесения ударов по целям на значительных расстояниях от страны. В последние годы этот самолет широко использовался в операциях против Ирана и повстанцев-хуситов в Йемене.

В настоящее время компания Boeing производит самолеты F-15EX Eagle II для Министерства обороны. К концу года было поставлено около шестнадцати единиц, в том числе и Национальной гвардии штата Орегон. Контракт с Израилем может проложить путь к дальнейшим экспортным соглашениям; Польша, Саудовская Аравия, Египет и Индонезия входят в число потенциальных получателей самолетов этого типа.