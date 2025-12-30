kosmos_news
Президент США Трамп предостерёг Иран от перевооружения
По данным израильской разведки, Иран работает над восстановлением своего ракетного арсенала. Президент США высказал свои опасения, в том числе и в отношении иранской ядерной программы.

Президент США Дональд Трамп поддерживает новый военный удар Израиля по Ирану, если Тегеран продолжит восстановление своего ракетного арсенала. Об этом Трамп заявил на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Президент США был еще более решителен в отношении ядерной программы Ирана: Вашингтон вмешается «немедленно», если это будет необходимо.
Ключевой советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи написал в сообщении на платформе X, что ракетные возможности и оборона Ирана не могут быть ограничены и не требуют разрешения.

В июне Израиль в течение двенадцати дней атаковал Иран, совместно с США бомбя ключевые ядерные объекты. Конфликт продолжается, несмотря на прекращение огня — дипломатического решения пока не видно. Недавно в обеих странах появились сообщения о возможном возобновлении конфликта. По данным израильской разведки, Тегеран интенсивно работает над восстановлением своего ракетного арсенала, который еврейское государство считает серьезной угрозой, как и иранскую ядерную программу.

Трамп заявил, что последствия могут быть более суровыми, чем в прошлый раз. Ядерные объекты уничтожены, и Иран ищет другие места для разработки оружия – по крайней мере, так он слышал, добавил Трамп. Если Иран перевооружится, у него не останется другого выбора, кроме как быстро ликвидировать эти объекты. Трамп надеется, что Иран этого не сделает, потому что США не хотят тратить топливо на бомбардировщики.

Он также пригрозил организации ХАМАС в секторе Газа последствиями, если она не сложит оружие, как было согласовано в мирном плане. США не стремятся к эскалации, заявил республиканец на встрече с премьер-министром Израиля. Однако президент США ясно дал понять: «Они должны разоружиться в относительно короткие сроки». Трамп добавил, что если ХАМАС не выполнит это требование, «для них это будет очень, очень плохо».

#сша #израиль #трамп #иран #ядерное оружие
Источник: interfax.ru
Популярные новости

Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности Венеры
22
Касперская назвала блокировку VPN угрозой для банковской и государственной инфраструктур
4
Росстат: в России в последнюю неделю марта продукты питания не показали существенного роста
2
В России разработали автоматизированный асфальтоукладчик с точностью до 2 см
2
Разработчики RPCS3 улучшили эмуляцию процессора Cell консоли PS3 и добились прироста FPS до 7%
+
Украина построит завод по производству ядерного топлива в Николаевской области
4
Китайская корпорация Tencent запустила стриминговый канал PetTV для домашних животных
+
Павел Дуров: Число ежедневно активных пользователей Telegram в России составляет 65 млн человек
9
Первый запуск китайской ракеты «Тяньлун-3» закончился неудачей
+
Ядра Intel Coyote Cove P могут иметь производительность на такт выше по сравнению с AMD Zen 6
4
Специалисты NVIDIA снизили потребление видеопамяти в 6,7 раз с помощью нейронного сжатия текстур
3
Российская ракета «Союз-5» с инновационным двигателем готовится к первому полёту в начале апреля
+
Indie.io запустит сервис подписки Indie Pass с каталогом из 70 инди-игр за 6,99 долларов в месяц
+
Телевизоры Samsung с ОС Tizen 8 получили обновление до Tizen OS 9 со множеством новых функций
+
Технология Nvidia NTC уменьшает использование видеопамяти в играх с 6,5 ГБ до 970 МБ
5
Флагман КАМАЗ-54901 показали транспортникам на выставке в Санкт-Петербурге
+
The Information: DeepSeek v4 будет работать на чипах Huawei без участия Nvidia
+
Тюнингованный шестидверный Ford F-450 Platinum на 11 мест продали в четыре раза дороже нового
+
Госкорпорация Ростех представила привязной аэростат для борьбы с отсутствием мобильной сети
+
Технология нейронного сжатия текстур Nvidia снизила потребление VRAM в тестовой сцене почти в 7 раз
1

Популярные статьи

«Кит-убийца»: не ужасы, а нечто непонятное (субъективный обзор фильма)
1
Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
115
16 криптовалют, которые были признаны товаром, не зависящим от централизованного эмитента
+

Сейчас обсуждают

Руслан Знамов
08:43
Капец тут биодронов набежало ))) Готовьтесь носить лапти, глупыши ...
Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
IRanPast
08:40
Сперва пусть долетят )))
Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности Венеры
IRanPast
08:38
Это ты прав, Илончику нужно было так же давать обещания про Марс
Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности Венеры
IRanPast
08:29
Всем плевать на тебя
Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
clickerpw
08:26
За мои налоги мне ограничивают свободу выбора. Я начинаю задумываться
Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
Chihonya
08:25
Горит от убого разъема, были бы старые добрые 8 пин, было бы все ок, этот убогий разъем нормально пашет до 250 Вт, что больше, уже нужно мониторить постоянно, а то кирдык....))))
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
IRanPast
08:24
Такие как ты, не имеют национальности, вас полно в любой стране И то что ты не русский уже давно тут известно
Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
Артём Поздняков
08:24
Падишах вечен🤣🤣🤣 минимум до 98 лет ,и все на должности А вот ишаков до тех пор умрет много,да
Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности Венеры
Артём Поздняков
08:23
Ага,а ещё к 2048 создадим все свое и всех догоним переногим На крайняк к 2078му Главное ,это давать обещания людям,которые дотуда стабильно не доживут
Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности Венеры
Алексей Кузнецов
08:21
Хорошо Росиию жрать? Сытно? Ненапряжео? Зачем работать, что-то делать хорошо, если можно взять дубину и всех насильно заставить пользоваться говном?
Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
