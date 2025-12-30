По данным израильской разведки, Иран работает над восстановлением своего ракетного арсенала. Президент США высказал свои опасения, в том числе и в отношении иранской ядерной программы.

Президент США Дональд Трамп поддерживает новый военный удар Израиля по Ирану, если Тегеран продолжит восстановление своего ракетного арсенала. Об этом Трамп заявил на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Президент США был еще более решителен в отношении ядерной программы Ирана: Вашингтон вмешается «немедленно», если это будет необходимо.

Ключевой советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи написал в сообщении на платформе X, что ракетные возможности и оборона Ирана не могут быть ограничены и не требуют разрешения.

В июне Израиль в течение двенадцати дней атаковал Иран, совместно с США бомбя ключевые ядерные объекты. Конфликт продолжается, несмотря на прекращение огня — дипломатического решения пока не видно. Недавно в обеих странах появились сообщения о возможном возобновлении конфликта. По данным израильской разведки, Тегеран интенсивно работает над восстановлением своего ракетного арсенала, который еврейское государство считает серьезной угрозой, как и иранскую ядерную программу.

Трамп заявил, что последствия могут быть более суровыми, чем в прошлый раз. Ядерные объекты уничтожены, и Иран ищет другие места для разработки оружия – по крайней мере, так он слышал, добавил Трамп. Если Иран перевооружится, у него не останется другого выбора, кроме как быстро ликвидировать эти объекты. Трамп надеется, что Иран этого не сделает, потому что США не хотят тратить топливо на бомбардировщики.

Он также пригрозил организации ХАМАС в секторе Газа последствиями, если она не сложит оружие, как было согласовано в мирном плане. США не стремятся к эскалации, заявил республиканец на встрече с премьер-министром Израиля. Однако президент США ясно дал понять: «Они должны разоружиться в относительно короткие сроки». Трамп добавил, что если ХАМАС не выполнит это требование, «для них это будет очень, очень плохо».