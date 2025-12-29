Сообщается, что учения также включают сценарии блокады – Тайбэй решительно критикует этот шаг.

Китай вновь начал масштабные военные учения вблизи Тайваня. Как сообщило государственное информационное агентство Синьхуа со ссылкой на китайских военных, начались учения «Миссия справедливости-2025». Учения проходят в воздушном и морском районах вокруг Тайваня. Основное внимание уделяется патрулированию для поддержания боевой готовности, достижению общего превосходства и блокаде ключевых портов и районов.

Истребители Народно-освободительной армии Китая во время совместных боевых учений. Фото: Ли Бинъюй/СиньхуаСогласно РИА Новости, представитель Народно-освободительной армии (НОАК) назвал учения «серьезным предупреждением» «сепаратистским» силам. Он также добавил, что это «законная и необходимая» мера для защиты суверенитета Китая и национального единства.

В отдельном заявлении Народно-освободительная армия Китая также объявила о начале проведения учений с боевой стрельбой во вторник, 30 декабря, в пяти специально отведенных зонах вокруг Тайваня. Судам и самолетам, не участвующим в учениях, было рекомендовано избегать этих районов.

Это заявление последовало за возобновлением напряженности в отношениях с США после того, как Вашингтон объявил о крупном пакете вооружений для Тайваня. Это первые крупные китайские военные учения у побережья Тайваня с апреля.

Китайские военные почти ежедневно проводят в регионе учения с участием военных кораблей и самолетов. Пекин считает островную республику частью своей территории, несмотря на то, что на протяжении десятилетий она имеет независимое и демократически избранное правительство.

Согласно РИА Новости, Тайвань решительно осудил возобновление военной активности Китая. Пресс-секретарь администрации президента заявила, что действия Китая подрывают безопасность и стабильность в регионе и представляют собой явный вызов международному праву и международному порядку. Тайваньские вооруженные силы и органы безопасности полностью информированы о ситуации и готовы к любым действиям НОАК.