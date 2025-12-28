Сайт Конференция
Блоги
kosmos_news
Китай планирует получить девять авианосцев к 2035 году
По данным Пентагона, это может привести к дисбалансу сил в Индо-Тихоокеанском регионе.

В марте 2024 года адмирал Юань Хуачжи из НОАК (армия КНР) заявил, что Китай «скоро построит свой четвертый авианосец и ответит на вопрос, будет ли он атомным». Для обеспечения постоянного военно-морского воздушного присутствия в море минимальное требование — четыре авианосца.
В любом случае, фотографии верфи в Даляне, недавно распространившиеся в социальных сетях, свидетельствуют о том, что Китай начал строительство своего четвертого авианосца, который будет атомным.

До сих пор ходили слухи о том, что Пекин планирует получить шесть авианосцев. Эту цифру также упомянул адмирал Николя Вожур, начальник штаба ВМС Франции, во время недавних парламентских слушаний. По его словам, всего «в 2010 году в мире насчитывалось 27 авианосцев, а к 2030 году их будет 37».

Однако, согласно последней оценке возможностей НОАК, проведенной Пентагоном, ее амбиции на самом деле гораздо выше: к 2035 году армия Китая планирует иметь девять авианосцев. Это почти столько же, сколько у ВМС США (11 кораблей этого типа). Об этом сообщает портал Opex360.

«Китайский флот планирует построить шесть авианосцев к 2035 году, а в общей сложности их будет девять», — говорится в отчете, без предоставления дополнительных подробностей.

Кроме того, в отчете подчеркивается значительное развитие возможностей, развернутых авиагруппами китайских авианосцев, благодаря поступлению на вооружение многоцелевого истребителя J-15T, самолета радиоэлектронной борьбы J-15DT, истребителя-бомбардировщика пятого поколения J-35, противолодочного вертолета Z-20 и KJ-600 (китайского аналога американского E-2D Advanced Hawkeye).

Сообщается, что китайский флот с девятью авианосцами может привести к дисбалансу сил в Индо-Тихоокеанском регионе. Это произойдет несмотря на наличие у ВМС США одиннадцати авианосных ударных групп, которые должны быть способны реагировать на запросы других американских военных командований, особенно тех, которые отвечают за Европу и Ближний Восток.

#китай #флот #авианосцы
Источник: media.defense.gov
