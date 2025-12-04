По данным компании BYD, при третьем падении энергия удара составила 50,4 килоджоуля. Автомобиль успешно выдержал испытание.

Внедорожник Yangwang U8L от люксового бренда BYD Yangwang стоит примерно 180 000 долларов. Он считается одним из самых дорогих автомобилей в Китае. За эту цену покупатели ожидают исключительных характеристик. BYD подверг автомобиль специальному краш-тесту. Компания сбросила на него пальмы весом около 2 тонн. И не один раз, а трижды, как сообщает портал Electrek. Краш-тест нанёс автомобилю минимальные повреждения — он получил лишь небольшую вмятину. Дверь всё ещё можно было открыть, и Yangwang U8L оставался на ходу. По данным компании, энергия удара при третьем падении пальмы на машину составила 50,4 килоджоуля. Это связано с тем, что третье падение было произведено с большего расстояния, что увеличило энергию удара. Соответствующая энергия удара примерно эквивалентна падению кондиционера с 40-го этажа здания на автомобиль.

Yangwang U8L имеет высоту 1921 мм, длину 5400 мм и ширину 2049 мм. Он оснащён аварийным плавучим режимом, позволяющим ему оставаться на воде до 30 минут. Yangwang U8L был представлен в сентябре. Это удлинённая версия внедорожника U8. Автомобиль оснащён четырьмя электродвигателями, а его аккумулятор обеспечивает запас хода в 200 километров. В Yangwang U8L также имеется 2-литровый бензиновый турбированный двигатель, который выполняет функцию генератора.