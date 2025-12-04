Внедорожник Yangwang U8L от люксового бренда BYD Yangwang стоит примерно 180 000 долларов. Он считается одним из самых дорогих автомобилей в Китае. За эту цену покупатели ожидают исключительных характеристик. BYD подверг автомобиль специальному краш-тесту. Компания сбросила на него пальмы весом около 2 тонн. И не один раз, а трижды, как сообщает портал Electrek.Краш-тест нанёс автомобилю минимальные повреждения — он получил лишь небольшую вмятину. Дверь всё ещё можно было открыть, и Yangwang U8L оставался на ходу. По данным компании, энергия удара при третьем падении пальмы на машину составила 50,4 килоджоуля. Это связано с тем, что третье падение было произведено с большего расстояния, что увеличило энергию удара. Соответствующая энергия удара примерно эквивалентна падению кондиционера с 40-го этажа здания на автомобиль.
Yangwang U8L имеет высоту 1921 мм, длину 5400 мм и ширину 2049 мм. Он оснащён аварийным плавучим режимом, позволяющим ему оставаться на воде до 30 минут. Yangwang U8L был представлен в сентябре. Это удлинённая версия внедорожника U8. Автомобиль оснащён четырьмя электродвигателями, а его аккумулятор обеспечивает запас хода в 200 километров. В Yangwang U8L также имеется 2-литровый бензиновый турбированный двигатель, который выполняет функцию генератора.