kosmos_news
Китайский импорт может принести убыток немецким ритейлерам в размере €144 млн всего за месяц
ЕС пока не может сдержать завоевание европейского рынка Китаем, и поэтому, следуя примеру США, планирует ввести пошлины за доставку небольших посылок из третьих стран.

Европейские ритейлеры столкнулись с резким падением прибыли, и особенно пострадали розничные продавцы в Германии. По данным Handelsblatt, ассортимент товаров в преддверии Рождества увеличился на одиннадцать процентов — большая часть товаров поступает из Китая. В результате ритейлерам приходится снижать цены и продлевать дисконтные кампании, чтобы сократить излишки запасов. Причина кроется в тарифной политике США. В мае Трамп резко повысил пошлины на китайский импорт, поэтому такие поставщики, как Temu и Shein, вероятно, больше сосредоточились на европейском рынке.

Согласно модельным расчетам компании Kearney и стартапа 7Learnings, специализирующегося на искусственном интеллекте, немецкому рынку грозит падение прибыли примерно на 144 млн евро всего за 30 дней, предшествовавших «Чёрной пятнице» 29 ноября. В анализе рассматривались 35 категорий импортных товаров. Особенно сильно пострадали три сектора: сектор бытовой электроники, по прогнозам, потеряет почти 57 млн евро прибыли, сектор одежды и аксессуаров — 49 млн евро, а сектор розничной торговли мебелью — 28 млн евро.

Вместе Temu и Shein отправляют в Германию около 600 000 посылок в день. Конкуренция со стороны Китая стремительно растёт. К 2024 году Temu уже поднялась на пятое место среди крупнейших онлайн-площадок Германии с выручкой в 3,4 млрд евро, увеличившись на 285%.

В октябре на сайте Temu было зарегистрировано 20,7 миллиона пользователей в месяц, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Почти десять миллионов немцев пользуются приложением. База пользователей сайта Shein выросла с трёх до 6,7 миллиона.

Amazon также всё больше полагается на китайскую продукцию: по оценкам, более 70 процентов товаров на американской платформе теперь производятся в Поднебесной. Компания копирует бизнес-модель Temu, предлагая недорогие товары по максимальной цене 20 евро.

Европейский союз хочет сдержать натиск Китая. Следуя примеру США, он планирует ввести плату за доставку в размере двух евро для небольших посылок из третьих стран, начиная с 2026 года. Цель: замедлить работу таких онлайн-ритейлеров, как Temu, Shein, AliExpress и Amazon Haul. В то же время ЕС намерен отменить беспошлинную норму в размере 150 евро с 2028 года. Ожидается, что переходное соглашение вступит в силу в следующем году, но конкретные решения пока не приняты.

#китай #германия #европа
Источник: handelsblatt.com
