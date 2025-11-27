Полина Лурье купила квартиру у певицы Ларисы Долиной, попавшей под влияние мошенников. Коллегия из тройки судей решила оставить недвижимость в собственности Долиной, но и 112 млн рублей покупательнице не вернут.

В четверг, 27 ноября, в Москве Второй кассационный суд на закрытом заседании рассмотрел жалобу Полины Лурье, купившей за 112 млн рублей квартиру у Ларисы Долиной. В тот период времени певица (по её словам) попала под влияние мошенников и все деньги после сделки купли-продажи отправила злоумышленникам.

Суд постановил вернуть недвижимость народной артистке России. Лурье требовала отдать деньги в случае аннулирования договора купли-продажи. Однако и этого не произошло. Адвокаты покупательницы подчеркнули, что «сделка была реальной, и ее участники должны вернуться к тем параметрам, с которых начинался процесс купли-продажи». То есть, деньги были переданы, а куда их потом отправила пострадавшая по общепринятым правилам уже не имеет значения.

Теперь Лурье планирует обратиться в Верховный суд. Сообщается, что суд апелляционной инстанции предложил покупательнице самой найти злоумышленников, обманувших певицу, и потребовать у них возврата денежных средств. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание KP.RU.

Напомним, Долину обманули аферисты в августе прошлого года. Она продала квартиру 34-летней матери-одиночки Лурье, но при этом артистка уверяет, что считала сделку фиктивной, якобы проводимой в рамках некой операции спецслужб.