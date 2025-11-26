Увеличение оборонного бюджета является ответом на обострения отношений с Китаем в последние несколько лет.

Президент Тайваня Лай Цзин-дэ объявил об увеличении оборонного бюджета на 40 миллиардов долларов. Эта мера является ответом на возросшие опасения по поводу эскалации конфликта с Китаем и требования США об увеличении расходов на оборону. Деньги пойдут в основном на закупку вооружения у США. Ожидается, что регулярный оборонный бюджет на следующий год впервые с 2009 года превысит три процента ВВП. Президент Тайваня объявил об этом в статье в Washington Post. Эти деньги будут направлены на новые закупки оружия в США, чтобы подчеркнуть решимость Тайваня защищать себя, заявил Лай Цзин-дэ. Есть мнение, что правительство в Пекине считает Тайвань своей провинцией и готово взять его под контроль, в случае необходимости силой.

Этим заявлением Тайвань также отвечает на требования США об увеличении расходов на оборону. Президент Лай заявил, что пакет мер направлен на усиление сдерживания за счет увеличения расходов. Увеличение бюджета также связано с неопределенностью — неизвестно, решит ли Пекин применить силу. В то же время Лай подтвердил свою готовность вести переговоры с Китаем, но Пекин отверг этот шаг.