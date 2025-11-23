Сторонник версии об искусственном происхождении объекта Ави Леб теперь не исключает, что 3I/ATLAS — инопланетный корабль, предназначенный для размещения на Юпитере технологических устройств.

Профессор Гарвадра Ави Леб предположил, что межзвёздный объект 3I/ATLAS — это инопланетный корабль, который в рамках своей миссии должен разместить около Юпитера некие технологические аппараты. То есть он по-прежнему не исключает версию искусственного происхождения 3I/ATLAS.

Траектория 3I/ATLAS с расположением планет 22 ноября 2025 г. Источник: NASAЧтобы разместить вблизи Юпитера зонды, 3I/ATLAS нужно прибыть в зону радиуса гравитационного влияния планеты — так называемого радиуса Хилла. В этой области гравитация Юпитера преодолевает гравитационное приливное воздействие Солнца. То есть гравитация планеты преобладает над гравитацией Солнца и удерживает орбитальные аппараты (при условии, что они движутся на относительно небольших скоростях).

Согласно расчетам, 3I/ATLAS подойдет к Юпитеру на минимальное расстояние 16 марта 2026 года (783,8 миллиона километров). И чтобы долететь до радиуса Хилла, этой комете нужно изменять траекторию полета — а это возможно только при использовании двигателей. По словам Леба, те самые струи от объекта, которые были заметны на многочисленных снимках, могли быть своего рода выхлопами от двигателей. Они как бы корректировали курс 3I/ATLAS.

Любые новые объекты, вращающиеся вокруг Юпитера после прохождения 3I/ATLAS, могут быть обнаружены космическим аппаратом «Юнона» или другими искусственными орбитальными аппаратами недалеко от Юпитера. Если удастся обнаружить технологически развитые зонды, которые не отправляли ученые с Земли, это будет означать, что Юпитер представляет интерес для внеземной цивилизации. И если это произойдет, то теория Леба об искусственном происхождении 3I/ATLAS будет подтверждена.

Ученый в заключении пишет, что отсутствие инопланетных зондов вблизи Земли может означать, что инопланетяне не интересуются нашей планетой. Возможно, это связано с тем, что Юпитер — самая большая планета Солнечной системы — был виден отправителям корабля 3I/ATLAS миллиарды лет назад, когда миссия была запущена. Дело в том, что большинство звёзд образовалось за миллиарды лет до Солнца, и 3I/ATLAS потребовалось много времени, чтобы пересечь диск Млечного Пути.