Министр промышленности Канады Мелани Жоли объявила, что страна увеличит свой вклад в программы Европейского космического агентства (ЕКА) в десять раз. Решение о выделении средств на конкретные проекты агентства будет принято на предстоящем заседании Совета министров в Германии.

Роботизированный манипулятор Canadarm2 на Международной космической станции. Источник: NASAХотя Канада не является европейской страной, сотрудничество с ЕКА продолжается уже почти 50 лет. Вложенные средства возвращаются национальной промышленности в виде контрактов на отдельные подсистемы миссий. Считается, что более активное участие страны в проектах ЕКА ускорит экономическое развитие, усилит экспорт и углубит международное сотрудничество в области науки и новых технологий.

Канадский министр объявила об увеличении инвестиций на конференции SpaceBound 2025. Сумма в 528,5 млн канадских долларов в десять раз превышает сумму, объявленную на последнем заседании Совета министров ЕКА. Вклад Канады на сегодняшний день составляет около 20 млн евро в год.

«Каждый доллар, выделенный канадским компаниям по контрактам с ЕКА, приносит более трёх долларов, внося значительный вклад в экономику Канады», — прокомментировал инициативу Йозеф Ашбахер, генеральный директор Европейского космического агентства.

В канадском пресс-релизе также подробно описывалась доходность инвестиций. Космический сектор страны принёс 5,1 млрд долларов дохода, внёс 3,4 млрд долларов в ВВП и обеспечил почти 14 000 рабочих мест.

Встреча между администрацией и представителями местной промышленности запланирована на 11 декабря, после заседания Совета министров ЕКА. В ходе встречи будут обсуждаться вопросы, связанные с методами проведения тендеров на различные решения для миссий в космосе.