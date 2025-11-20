Porsche расширяет свою линейку внедорожников электрической моделью, выводя на дороги самую мощную модель компании всех времен — Cayenne Electric.

С появлением Cayenne Electric начинается новый этап в истории Porsche: впервые бренд предлагает свой большой внедорожник в виде электрокара. Базовая версия развивает мощность 300 кВт (408 л.с.) в обычном режиме, до 325 кВт (442 л.с.) с функцией Launch Control и крутящий момент 835 Н·м. Топовая модель Cayenne Turbo Electric развивает мощность до 850 кВт (1156 л.с.) и крутящий момент 1500 Н·м, что делает её самым мощным серийным Porsche за всю историю. Turbo разгоняется от 0 до 100 км/ч за 2,5 секунды, достигает 200 км/ч за 7,4 секунды и развивает максимальную скорость 260 км/ч.

Запас хода Porsche заявлен до 642 километров, а мощность зарядки — до 400 кВт. Благодаря сложной системе рекуперации энергии примерно 97% всех тормозных движений выполняются исключительно электродвигателями. Модель Turbo также опционально оснащается керамическими тормозами PCCB.

Визуально Cayenne Electric сохраняет знакомый силуэт внедорожника оригинальной модели, но благодаря закрытой передней части, обновлённым бамперам и новым легкосплавным дискам он выглядит более аэродинамичным. Интерьер салона современный: новый, слегка изогнутый дисплей заменяет классические приборы и экраны информационно-развлекательной системы. Вся важная информация о вождении отображается непосредственно в поле зрения водителя, а дополнительный контент можно выводить на экран.

Программное обеспечение можно обновлять в любое время благодаря беспроводным обновлениям, что гарантирует соответствие автомобиля современным требованиям.

Cayenne Electric поступит в продажу летом 2026 года. Стоимость базовой версии стартует от $111 000 (8,9 млн рублей), а топовая версия Cayenne Turbo Electric — около $140 000. Предварительные заказы принимаются уже сейчас.

С момента премьеры на Парижском автосалоне в сентябре 2002 года Porsche Cayenne претерпел ряд изменений. Изначально при выходе на рынок планировалось выпускать всего 25 000 автомобилей в год. Фактически, за восемь модельных лет первого поколения Porsche продала 276 652 автомобиля, что соответствует примерно 35 000 автомобилей в год.

Первое поколение (2002–2010) предлагало широкий выбор двигателей: помимо базовой модели, были выпущены Cayenne S, Turbo и очень спортивный Turbo S. В рамках рестайлинга в 2007 году Porsche представила дополнительные варианты, такие как GTS и первую гибридную концепцию. Во втором поколении (2010–2017) Porsche также технически модернизировала Cayenne и впервые внедрила гибридные опции. В третьем поколении (с 2017 года) Porsche установила новые стандарты динамики вождения, комфорта и эффективности.