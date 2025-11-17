Пекин обострил дипломатические отношения с Токио, отправив корабли береговой охраны для патрулирования территории около спорных островов.

Четыре корабля Береговой охраны Китая вошли в территориальные воды Японии в районе спорных островов Сенкаку в префектуре Окинава в воскресенье, 16 ноября. Инцидент, о котором впервые сообщило агентство Bloomberg, произошёл между 10:15 и 10:30 утра, когда корабли класса «Хайцзин» приблизились к острову Минамикодзима. По данным японских официальных лиц, корабли покинули этот район около полудня. Об обострении конфликта Китая с Японией также сообщает «Лента.ру» со ссылкой на материал The New York Times.

Китайское судно. Фото: Joint Staff/mod.go.jpЯпонские власти подчёркивают, что подобные инциденты происходят всё чаще. Береговая охрана Китая практически постоянно появляется вблизи островов Сенкаку, которые Пекин считает своей территорией и называет Дяоюйдао. Тем временем в Токио усиливаются опасения, что регулярные патрулирования становятся долгосрочной стратегией, призванной постепенно «приучить» международное общественное мнение к присутствию Китая в регионе.

Инцидент произошёл в особенно сложный период для отношений двух стран. В этом месяце новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити вызвала резкую реакцию Пекина, заявив, что возможное нападение Китая на Тайвань может быть расценено Токио как «ситуация, угрожающая существованию государства». Согласно японскому законодательству, такая трактовка позволяет Силам самообороны участвовать в военных операциях, в том числе за пределами непосредственной территории Японии. Хотя Такаити прямо не сказала о готовности Японии к военному вмешательству, её заявление существенно отличается от более осторожной риторики предыдущих администраций.

В правительственных кругах Японии крепнет убеждение в вероятности повторения подобных инцидентов в ближайшем будущем. Необходимость укрепления сил на юге страны становится всё более острой — как за счёт дополнительного воздушного патрулирования, так и за счёт расширения баз на Окинаве и других мелких островах архипелага. Это решение призвано обеспечить более оперативное реагирование на внезапные изменения ситуации, особенно когда китайские суда действуют в непосредственной близости от японских рыболовных или патрульных судов.