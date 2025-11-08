Компания Omni представила новую разработку — мини-ПК. Сейчас стартап собирает деньги на развитие проекта. Благодаря своей клавиатуре OmniOne 5.7 немного напоминает большой коммуникатор BlackBerry. Однако он не имеет ничего общего со смартфоном.Размеры устройства под управлением Windows 11 составляют 158 x 135 мм, а вес — чуть более 300 граммов. Диагональ сенсорного экрана составляет 5,7 дюйма, а под ним расположена полноразмерная клавиатура с тачпадом. Устройство обладает довольно большим набором портов. Помимо двух портов USB-C, есть два порта USB-A, HDMI, DisplayPort, Ethernet и разъём для наушников.
Устройство работает на процессоре Intel N150. Объём оперативной памяти может составлять 8, 16 или 32 ГБ, а объём SSD — до 1 ТБ.
Инициаторы краудфандинговой кампании объясняют, что у традиционных мини-ПК есть множество недостатков. Им требуется постоянное питание, они не имеют дисплея, у них мало портов, и в целом они недостаточно портативны. «Что, если бы мини-ПК был таким же мобильным, как смартфон, но при этом достаточно мощным, чтобы заменить настольный ПК?» — так кратко излагаются его преимущества.
Идея разработчиков, по-видимому, заключается в том, что устройство можно использовать стационарно, используя монитор и устройства ввода, такие как клавиатура и мышь, как обычный ПК. Но если положить его в сумку, то его можно использовать и в дороге благодаря аккумулятору, дисплею и клавиатуре.
Базовая конфигурация с 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ предлагается по цене, эквивалентной примерно $350. Ожидается, что поставки начнутся в феврале 2026 года.