Этот небольшой ПК отлично подходит как для стационарного использования, так и для работы в поездке.

Компания Omni представила новую разработку — мини-ПК. Сейчас стартап собирает деньги на развитие проекта. Благодаря своей клавиатуре OmniOne 5.7 немного напоминает большой коммуникатор BlackBerry. Однако он не имеет ничего общего со смартфоном. Источник: OmniOneРазмеры устройства под управлением Windows 11 составляют 158 x 135 мм, а вес — чуть более 300 граммов. Диагональ сенсорного экрана составляет 5,7 дюйма, а под ним расположена полноразмерная клавиатура с тачпадом. Устройство обладает довольно большим набором портов. Помимо двух портов USB-C, есть два порта USB-A, HDMI, DisplayPort, Ethernet и разъём для наушников.

Устройство работает на процессоре Intel N150. Объём оперативной памяти может составлять 8, 16 или 32 ГБ, а объём SSD — до 1 ТБ.

Источник: OmniOne Инициаторы краудфандинговой кампании объясняют, что у традиционных мини-ПК есть множество недостатков. Им требуется постоянное питание, они не имеют дисплея, у них мало портов, и в целом они недостаточно портативны. «Что, если бы мини-ПК был таким же мобильным, как смартфон, но при этом достаточно мощным, чтобы заменить настольный ПК?» — так кратко излагаются его преимущества.

Идея разработчиков, по-видимому, заключается в том, что устройство можно использовать стационарно, используя монитор и устройства ввода, такие как клавиатура и мышь, как обычный ПК. Но если положить его в сумку, то его можно использовать и в дороге благодаря аккумулятору, дисплею и клавиатуре.

Источник: OmniOneБазовая конфигурация с 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ предлагается по цене, эквивалентной примерно $350. Ожидается, что поставки начнутся в феврале 2026 года.