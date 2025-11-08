Венгрия 8 ноября подпишет энергетическое соглашение с США, при этом Будапешт рассчитывает на сохранение партнерства с Россией, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Венгерское правительство подпишет с США соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики. Оно будет охватывать закупку американского ядерного топлива и технологий для электростанции, которую Россия расширяет в Венгрии.

В заявлении Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что документ, который он подпишет с госсекретарем США Марко Рубио, будет охватывать ядерное топливо, хранение отработавших топливных стержней и малые модульные реакторы. Соглашение будет подписано 8 ноября в рамках визита в США венгерской делегации во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, который начался в пятницу, 7 ноября.

«Помимо поддержания существующих отношений с поставщиками, впервые в истории венгерского энергетического сектора мы также будем закупать американское ядерное топливо», — заявил Сийярто.

Министр подчеркнул, что расширение ядерных мощностей имеет решающее значение для поддержания энергетической безопасности Венгрии и низких счетов за электроэнергию для домохозяйств. Он добавил, что американская компания IBM будет участвовать в цифровизации АЭС «Пакш».

Российская государственная компания «Росатом» в настоящее время строит там два новых атомных энергоблока, каждый мощностью 1200 МВт. Министр Сийярто заявил на форуме «Российская энергетическая неделя 2025», состоявшемся в октябре, что после завершения проекта атомная энергетика будет покрывать 70% всего спроса Венгрии на электроэнергию.