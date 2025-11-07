Устройство также доступно в вариантах ёмкостью 64 ГБ и 512 ГБ

Из-за развития облачных сервисов USB-флеш-накопители в последние годы значительно утратили свою актуальность, и объёмы продаж неуклонно снижаются. Тем не менее, производители продолжают выпускать новые модели, особенно с большой ёмкостью.

USB-накопитель настолько мал, что его можно постоянно оставлять подключенным к ноутбуку. Источник: SanDiskЭти удобные устройства могут заменить громоздкие внешние жёсткие диски. SanDisk представила особенно миниатюрный USB-флеш-накопитель. Модель «Extreme Fit USB-C» предлагает до одного терабайта памяти и стоит чуть более $100. Эта флешка размером всего 18,54 мм x 13,72 мм x 16 мм едва больше кубика Lego и весит всего 3 грамма, что делает её такой же лёгкой, как двухцентовая монета.

Скорость чтения достигает 400 МБ/с. Используется USB 3.2 Gen 1, один из новейших стандартов передачи данных. USB-накопитель также доступен в вариантах ёмкостью 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. USB-накопитель совместим с приложением SanDisk Memory Zone. Это приложение для iOS, Android, macOS и Windows обеспечивает автоматическое резервное копирование.