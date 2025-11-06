Сайт Конференция
kosmos_news
Amazon проложит трансатлантический подводный кабель с пропускной способностью до 320 Тбит/с
Через несколько лет Ирландия и США будут соединены подводным коммуникационным кабелем, который призван помочь Amazon улучшить свои сервисы AWS

Подводные кабели — важная часть инфраструктуры, соединяющей континенты. Как сообщают СМИ, в настоящее время в океанах и морях проложено около 570 кабелей, и планируется проложить ещё 81. Среди них — новый кабель Amazon Fastnet, призванный соединить США и Ирландию всего за несколько лет и улучшить сеть AWS.
Как Amazon объявила в пресс-релизе, подводный кабель будет проложен между Мэрилендом (США) и графством Корк (Ирландия). Хотя Amazon не уточнила точную длину кабеля AWS, расстояние между этими двумя точками составляет около 5300 километров (3000 миль) по прямой. Amazon планирует завершить проект к 2028 году.

По данным Amazon, соединение между Мэрилендом и Корком важно по двум причинам. Во-первых, Fastnet призван служить резервным каналом связи на случай выхода из строя других подводных кабелей. Поскольку ремонт таких подводных кабелей сложен, восстановление их работоспособности после повреждения может занять больше времени. Fastnet также призван удовлетворить растущий спрос на облачные вычисления и искусственный интеллект через сервисы AWS.

Подводный кабель, толщина которого в самой широкой части составит 37 миллиметров, будет передавать данные между двумя точками по оптоволоконной технологии. По данным Amazon, это позволит достичь скорости передачи данных до 320 терабит в секунду. Такой показатель можно сравнить с одновременной потоковой передачей 12,5 миллионов фильмов в формате HD.

Высокая пропускная способность позволит автоматизированной системе мониторинга Amazon AWS легче справляться с большими нагрузками и перенаправлять их. Кроме того, кабель обеспечивает Amazon дополнительный уровень резервирования, позволяя смягчить последствия сбоев на других кабелях.

Чтобы избежать сбоев, подводный кабель будет лучше защищён от внешних воздействий в прибрежных районах. Помимо более тонких стальных жил, защищающих оптоволокно внутри кабеля, на более ровных участках используется ещё один слой. Там более толстые стальные проволоки окутывают весь кабель и сами заключены в нейлоновую оболочку. По данным Amazon, это решение призвано лучше защитить кабель от «природных и антропогенных факторов».

#сша #европа #amazon #aws #подводный кабель
Источник: aboutamazon.com
Сейчас обсуждают

Михаил Сидоров
17:57
За всё то время, что сюда летела это штука, если там кто то и был давно помер.
3I/ATLAS - необычная комета или искусственный объект
Михаил Сидоров
17:56
Под оптимальной сборкой не будет кучи гневных комментариев.
Собираем новый игровой ПК для Мира танков, Fortnite и Counter-Strike 2 всего за 56000 рублей
Сергей Ефанкин
17:44
,🤝
АвтоВАЗ разрабатывает новый бюджетный универсал на базе «Гранты» за 1 миллион рублей
Сергей Ефанкин
17:43
За 1 лям юаней, а не руплей, как вы подумали,🤣
АвтоВАЗ разрабатывает новый бюджетный универсал на базе «Гранты» за 1 миллион рублей
Алексей Кулаков
17:36
Родственники, знакомые, просто чаты. Есть и с кем и о чём поговорить. Это наши *** с одной стороны призывают к дружбе народов, с другой всячески ограничивают возможности общения с ними.
MAX стал доступен для пользователей из всех стран СНГ
Дмитрий Патрушев
17:10
Мне нужно чтоб nas работал 24/7. У меня вся семья синхронизирует фотки с телефона на nas. Мало того, так ещё это шлюз для openvpn сервера. И прежде чем тебе подключиться к web морде тебе всё же придё...
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B850I Edge TI WIFI
Дмитрий Патрушев
17:07
Данная плата продаётся с браком, ssd не соприкасается с радиатором совсем никак. Пока не понятно будет msi это исправлять или нет
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B850I Edge TI WIFI
козлина
17:03
за счёт включения в него «расширенного партнера»... LOL поясните, в каком месте этот "партнёр" расширенный??? у меня только похабные ассоциации возникают, видя ход событий на уркаине
Украина присоединилась к военной коалиции под руководством Великобритании
Ключи к очку Бернигана
17:02
Что ему говорят продрочи .прорекламить -то и втюхивает.до блевотины уже всех достал.Сотый виртуальный друг ,уж просто писал бы -мне надо сделать высер....
Собираем новый игровой ПК для Мира танков, Fortnite и Counter-Strike 2 всего за 56000 рублей
Anton Demenchuk
17:01
Надо не с пикетами ходить, а свою студию открывать. Но судя по ним, уволили их не зря, только пикетировать и могут.
Уволенные сотрудники Rockstar Games вышли на пикеты у офиса студии
