Через несколько лет Ирландия и США будут соединены подводным коммуникационным кабелем, который призван помочь Amazon улучшить свои сервисы AWS

Подводные кабели — важная часть инфраструктуры, соединяющей континенты. Как сообщают СМИ, в настоящее время в океанах и морях проложено около 570 кабелей, и планируется проложить ещё 81. Среди них — новый кабель Amazon Fastnet, призванный соединить США и Ирландию всего за несколько лет и улучшить сеть AWS.

Как Amazon объявила в пресс-релизе, подводный кабель будет проложен между Мэрилендом (США) и графством Корк (Ирландия). Хотя Amazon не уточнила точную длину кабеля AWS, расстояние между этими двумя точками составляет около 5300 километров (3000 миль) по прямой. Amazon планирует завершить проект к 2028 году.

По данным Amazon, соединение между Мэрилендом и Корком важно по двум причинам. Во-первых, Fastnet призван служить резервным каналом связи на случай выхода из строя других подводных кабелей. Поскольку ремонт таких подводных кабелей сложен, восстановление их работоспособности после повреждения может занять больше времени. Fastnet также призван удовлетворить растущий спрос на облачные вычисления и искусственный интеллект через сервисы AWS.

Подводный кабель, толщина которого в самой широкой части составит 37 миллиметров, будет передавать данные между двумя точками по оптоволоконной технологии. По данным Amazon, это позволит достичь скорости передачи данных до 320 терабит в секунду. Такой показатель можно сравнить с одновременной потоковой передачей 12,5 миллионов фильмов в формате HD.

Высокая пропускная способность позволит автоматизированной системе мониторинга Amazon AWS легче справляться с большими нагрузками и перенаправлять их. Кроме того, кабель обеспечивает Amazon дополнительный уровень резервирования, позволяя смягчить последствия сбоев на других кабелях.

Чтобы избежать сбоев, подводный кабель будет лучше защищён от внешних воздействий в прибрежных районах. Помимо более тонких стальных жил, защищающих оптоволокно внутри кабеля, на более ровных участках используется ещё один слой. Там более толстые стальные проволоки окутывают весь кабель и сами заключены в нейлоновую оболочку. По данным Amazon, это решение призвано лучше защитить кабель от «природных и антропогенных факторов».