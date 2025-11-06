Армия планирует закупить 20 таких систем, а окончательный выбор поставщика будет сделан во втором квартале 2026.

Как сообщает Breaking Defense, Управление ускоренного развития и критических технологий (RCCTO) Армии США подало запрос на информацию о лазерных системах, предназначенных для защиты стационарных объектов и наземных войск в рамках программы E-HEL (Enduring-High Energy Laser).

Лазерная система DragonFire впервые успешно выстрелила мощным лазерным лучом по воздушным целям во время испытаний на военном полигоне Британские Гебридские острова в Шотландии. Фото: Министерство обороны ВеликобританииRCCTO планирует закупить 20 систем E-HEL, окончательный выбор которых ожидается во втором квартале 2026 года или позднее. Согласно требованиям, система E-HEL должна быть способна устанавливаться на бронетранспортёр JLTV, а также на поддонах с возможностью наземной транспортировки и транспортировки самолётом C-17.

Производители, желающие принять участие в программе, должны будут продемонстрировать возможности своей системы на полигоне Дагвей с 8 по 19 декабря 2025 года и с 5 по 30 января 2026 года. Лазеры должны стать одним из нескольких решений в многоуровневой системе, предназначенной для борьбы с беспилотниками и защиты от них сухопутных войск и наземной инфраструктуры.