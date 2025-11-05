Объявлено о скором запуске производства пятидесяти мобильных зенитно-ракетных систем (ЗРС) на базе автомобиля Vampire.

В декабре 2024 года во Франции Департамент обслуживания и поддержания в оперативной готовности вооруженных сил (SIMMT) объявил о проекте по замене грузовиков TRM 2000 и разведывательно-связных машин (БРДМ) 54-го артиллерийского полка новыми машинами, оснащенными зенитным комплексом PAMELA.

Однако 4 ноября компания Scania France объявила о скором запуске производства пятидесяти автомобилей V3P Vampire для нужд SIMMT.



Как сообщил производитель в LinkedIn, «выполняя заказ французской армии, компания Scania Public and Defense при содействии конструкторского бюро своей шведской штаб-квартиры разработала Vampire – лёгкий, манёвренный и пригодный для авиаперевозок полноприводный грузовик с колёсной формулой 4x4». Он способен перевозить четырёх солдат и совместим с платформой PAMELA.

Сообщается, что серийное производство будет осуществляться на заводе Scania Production Angers. Выпуск 50 автомобилей запланирован на лето 2026 года. Производитель пишет, что «этот инновационный проект демонстрирует технический опыт Scania, производственные мощности Scania Production Angers и взаимодополняемость навыков команд, работающих вместе на одной площадке». Scania считает разработку ярким примером французского ноу-хау, где проектирование и индустриализация идут рука об руку, удовлетворяя особые потребности французской армии.

Хотя их ограниченная защита вызывает некоторые вопросы, как резюмирует специализированный блог Blablachars, эти машины V3P Vampire дополнят двадцать четыре легких многоцелевых бронированных машины Serval, оснащенных зенитными ракетами MISTRAL 3. В соответствии с Законом о военном программировании на 2024–2030 годы французская армия должна приобрести их до 2030 года.