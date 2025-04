P160C будет использоваться в новой версии европейской ракеты Ariane 6, а также в Vega C+ и Vega E.

В Европейском космическом центре во Французской Гвиане прошли испытательные запуски твердотопливного двигателя P160C, который будет использоваться на модернизированных версиях ракет серий Ariane 6 и Vega.

Фото: ЕКА

Испытание было проведено 24 апреля на специальной платформе, эксплуатируемой французским космическим агентством CNES. Оно прошло успешно. Проект софинансируется Европейским космическим агентством (ЕКА), а его разработкой занимаются компании Старого континента, в том числе итальянская Avio, французская Arianespace и совместное предприятие Europropulsion.

Успешное испытание считается важным этапом в процессе модернизации некоторых ракет-носителей Европы. Двигатель создан на базе версии P120C, которая используется в качестве бокового ускорителя в системе Ariane 6 компании Arianespace и в качестве нижнего сегмента ракеты Vega C итальянской компании Avio. P160C будет использоваться в ракетах Ariane 6 версии Block 2, а также Vega C+ и Vega E.

Сравнение твердотопливных двигателей для ракет серий Ariane 6 и Vega. Фото: ЕКА

Двигатели P120C и P160C не имеют кардинальных различий. P160C был удлинен на 1 м, что позволило перевозить примерно на 14 тонн больше топлива. В пресс-релизе отмечается, что изменения повлияют на конкурентоспособность ракет-носителей Ariane 6 и Vega C.

В случае Vega C сложно говорить о повышении конкурентоспособности, поскольку нижние сегменты ракеты по-прежнему оснащены твердотопливным двигателем, а стоимость остается высокой — около 45 миллионов евро, согласно информации, предоставленной генеральным директором Avio в 2023 году. Полезная нагрузка при полете на низкую околоземную орбиту составляет всего 2–3 тонны.

Конкуренция со стороны США огромна, однако в Европе также развиваются стартапы, чьи ракетные решения вскоре могут обогнать американских производителей. Ярким примером является французская MaiaSpace, которая работает над созданием многоразовой ракеты-носителя.





В установках тягой 420 Н используются экологически чистые виды топлива, в том числе высококонцентрированная перекись водорода (98%). Это инновационный подход, который вписывается в новую тенденцию. До сих пор в двигателях для этой цели использовались гиперголические топлива: гидразин и его производные, а также оксиды азота, которые являются высокотоксичными.