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В середине января 2024 года Samsung представила свои первые смартфоны с функциями искусственного интеллекта — Galaxy S24, S24 Plus и Galaxy S24 Ultra. При этом производитель пообещал, что некоторые ИИ-функции будут доступны и для старых моделей через обновление One UI 6.1. Samsung UK в начале февраля объяснила, какие функции «Galaxy AI» появятся.
Компания Samsung подтвердила как минимум четыре новые функции «Galaxy AI», которые появятся на таких устройствах, как Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip и Fold 5, а также Galaxy Tab S9 в первой половине года. К ним относятся «Круг для поиска» (Circle to Search), разработанный совместно с Google, перевод в реальном времени, а также помощник по заметкам и фотографиям.
С помощью «Круга для поиска» — эта функция уже доступна на Google Pixel 8 и 8 Pro — можно обводить контент на экране пальцем или стилусом, чтобы начать поиск Google по выбранному объекту. Благодаря переводам в реальном времени можно разговаривать по телефону с людьми, на языке которым вы не владеете — слова переводит ИИ.
Помощник по заметкам поможет создавать небольшие текстовые материалы и предлагает автоматическое форматирование. Photo Assistant добавляет новые функции генеративного редактирования фотографий в приложение Samsung Gallery.
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Новые модели Galaxy S24 также имеют множество других функций искусственного интеллекта, таких как помощь в написании с помощью клавиатуры Samsung, а также улучшенный диктофон, который помогает с транскрипцией и генерирует заметки. Браузер Samsung также создает текстовые заметки и сразу автоматически переводит сайты.
В списке Samsung отсутствуют функция генерации фоновых изображений и функция «Мгновенное замедление». Инструмент замедляет видео с большим количеством движений с помощью искусственного интеллекта для создания дополнительных отдельных изображений.
Пока неизвестно, появятся ли другие функции искусственного интеллекта, еще не упомянутые для старых моделей, или они останутся эксклюзивными для S24.