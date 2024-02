Samsung оснастит некоторые модели Galaxy функциями искусственного интеллекта посредством обновления One UI 6.1. Стало известно, какие функции будут перенесены с Galaxy S24 на S23 и другие устройства.

В середине января 2024 года Samsung представила свои первые смартфоны с функциями искусственного интеллекта — Galaxy S24, S24 Plus и Galaxy S24 Ultra. При этом производитель пообещал, что некоторые ИИ-функции будут доступны и для старых моделей через обновление One UI 6.1. Samsung UK в начале февраля объяснила, какие функции «Galaxy AI» появятся.

Изображение из открытых источниковКомпания Samsung подтвердила как минимум четыре новые функции «Galaxy AI», которые появятся на таких устройствах, как Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip и Fold 5, а также Galaxy Tab S9 в первой половине года. К ним относятся «Круг для поиска» (Circle to Search), разработанный совместно с Google, перевод в реальном времени, а также помощник по заметкам и фотографиям.

Эти функции Galaxy AI скоро появятся в Galaxy S23 и других моделях через обновление One UI 6.1. Скриншот: Samsung UK С помощью «Круга для поиска» — эта функция уже доступна на Google Pixel 8 и 8 Pro — можно обводить контент на экране пальцем или стилусом, чтобы начать поиск Google по выбранному объекту. Благодаря переводам в реальном времени можно разговаривать по телефону с людьми, на языке которым вы не владеете — слова переводит ИИ.

Помощник по заметкам поможет создавать небольшие текстовые материалы и предлагает автоматическое форматирование. Photo Assistant добавляет новые функции генеративного редактирования фотографий в приложение Samsung Gallery.

реклама

Новые модели Galaxy S24 также имеют множество других функций искусственного интеллекта, таких как помощь в написании с помощью клавиатуры Samsung, а также улучшенный диктофон, который помогает с транскрипцией и генерирует заметки. Браузер Samsung также создает текстовые заметки и сразу автоматически переводит сайты.

В списке Samsung отсутствуют функция генерации фоновых изображений и функция «Мгновенное замедление». Инструмент замедляет видео с большим количеством движений с помощью искусственного интеллекта для создания дополнительных отдельных изображений.

Пока неизвестно, появятся ли другие функции искусственного интеллекта, еще не упомянутые для старых моделей, или они останутся эксклюзивными для S24.