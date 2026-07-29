Устройство с IPS-матрицей обеспечивает высокую детализацию и комфорт при длительной работе благодаря специальным режимам.

Компания Philips вывела на рынок 23,8-дюймовую панель 24E2N1500LS. Главным аргументом устройства выступает сочетание матрицы Quad HD (2560x1440 точек) и ценника в 579 юаней(~$85). При плотности 123 пикселя на дюйм экран выдает высокий уровень детализации, избавляя текстовые документы и графику от эффекта «лесенок».

Источник изображения: Philips

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Дисплей построен на базе IPS-технологии с палитрой sRGB на 99,5%. Скорость кадровой развертки слегка подняли над базовым уровнем — до 75 Гц, добавив синхронизацию Adaptive Sync для устранения разрывов кадра. Сидеть перед экраном без перерывов помогают режим чтения с монохромной гаммой EasyRead, а также аппаратное сглаживание мерцания подсветки и отсечение вредного ультрафиолетового спектра.

Источник изображения: Philips

Сигнал подается через интерфейсы DisplayPort 1.4 либо HDMI 2.1 в режиме TMDS, плюс имеется разъем под проводные наушники. Подставка позволяет менять лишь угол наклона, но корпус готов к монтажу на сторонний VESA-кронштейн (100x100 мм).