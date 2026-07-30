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Global_Chronicles
Casio выпустила пять новых часов серии Edifice EFK-200 и топ-версию в сотрудничестве с Toyota Racing
Casio официально представила в Индии пять моделей автоматических часов Edifice серии EFK-200. Топ-версия выполнена в сотрудничестве с Toyota Racing.
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После запуска в США Casio вывела на индийский рынок новую серию автоматических часов Edifice EFK-200. В линейку вошли пять моделей, включая версию, созданную совместно с Toyota Racing.

©Casio

Старшая модель EFK-200XPB-1A получила циферблат из карбона, черный резиновый ремешок и розово-золотые акценты на метках и стрелках. Цена — ₹39 995 (эквивалентно ≈ 33 360 ₽). Топ-версия EFK-200DG-5A выполнена полностью в золотистом цвете — корпус, браслет и темный циферблат с солнечным узором. Она стоит ₹29 995 (эквивалентно ≈ 25 020 ₽).

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Остальные три модели — EFK-200CD-1A, EFK-200D-2A и EFK-200D-4A — оснащены черным, синим и красным градиентным циферблатом с карбоновой текстурой. Все они поставляются с браслетом из нержавеющей стали с застежкой-клипсой, раскладывающейся в одно касание и стоят по ₹25 995.

Все пять часов работают на японском механизме Miyota 8215. Запас хода — 42 часа, точность — от -20 до +40 секунд в сутки. Циферблат защищен сапфировым стеклом. Прозрачная задняя крышка на винтах позволяет видеть механизм. Водонепроницаемость — до 100 метров.

#casio #edifice #efk-200 #miyota 8215 #автоматические часы
Источник: notebookcheck.net
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