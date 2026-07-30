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crazycat21
SpaceX получила от Космических сил США заказ стоимостью $1,6 млрд на 18 запусков ракеты Falcon 9
Все запуски должны состояться до 2027 года.
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Компания SpaceX получила от Космических сил США заказ стоимостью 1,6 миллиарда долларов на запуск 18 ракет Falcon 9 до 2027 года. Ракеты должны осуществить вывод на орбиту спутников Пентагона, предназначенных для обнаружения воздушных объектов и наведения на них. Об этом сообщает Reuters. 

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, 9 января 2026 года. Фото: SpaceX

Эти 18 миссий были поручены компании SpaceX в рамках двух заказов по флагманской программе закупок запусков Космических сил США, в которой SpaceX, United Launch Alliance, Blue Origin и другие американские компании, занимающиеся запуском космических аппаратов, участвовали на конкурсной основе.

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В этом году компания SpaceX получила от Пентагона контракты на сумму не менее 7 миллиардов долларов, поскольку администрация Трампа заложила основу для новой системы противоракетной обороны Golden Dome («Золотой купол»). Это многолетний проект, стоимость которого, по оценкам, составляет около 185 миллиардов долларов. Компания Илона Маска принимает активное участие в его реализации.

Согласно данным Reuters, в мае компания SpaceX получила от  Космических сил США контракты на поставку спутников на сумму 6,5 миллиардов долларов. В эту сумму вошли 4,16 миллиарда долларов на создание сети спутников-индикаторов движущихся целей, ещё 2,29 миллиарда предусмотрены на спутники связи, которые предназначены для передачи данных практически в режиме реального времени между приборами слежения за ракетами и перехватчиками.

Как заявил представитель Космических сил по вопросам закупок Эрик Зарыбниски, объявленное решение в пользу компании SpaceX является частью «беспрецедентного двухмесячного графика закупок». На протяжении многих лет служба стремилась ускорить закупки спутников и услуг по их запуску у коммерческих компаний.

Reuters отмечает, что SpaceX имеет существенное преимущество перед конкурентами в борьбе за контракты американского военного ведомства. В последнее время некоторые законодатели выражают обеспокоенность тем, что Пентагон может слишком сильно зависеть от одного поставщика. В свою очередь, ответственные лица Космических сил США заявили о желании стимулировать активность и конкуренцию в отрасли.

#новости #сша #космос #илон маск #ракеты #спутники #falcon 9 #космические силы #golden dome
Источник: reuters.com
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