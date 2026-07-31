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Global_Chronicles
Xiaomi представила гибридное авто SkyNomad N70 с запасом хода на электротяге 505 км и общим 1705 км
Xiaomi открыла предзаказ на гибриды SkyNomad N70 и N90 Max. Старшая версия N70 Max получила 505 км чисто электрического хода по циклу CLTC — это рекорд среди серийных гибридов, заявил глава компании Лей Цзюнь.
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Компания Xiaomi 30 июля раскрыла технические характеристики гибридного внедорожника SkyNomad N70. Генеральный директор Лей Цзюнь заявил, что версия N70 Max имеет самый большой запас хода на электротяге среди всех серийных гибридов в мире — 505 км по китайскому циклу CLTC.

Фото: CNC

SkyNomad N70 Max — это последовательный гибрид, в котором двигатель внутреннего сгорания не связан с колесами, а только подзаряжает батарею. Аккумулятор емкостью 76 кВт·ч обеспечивает 505 км на одной зарядке. Расход энергии составляет 15,85 кВт·ч на 100 км.

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Более крупный N90 Max с той же батареей имеет запас хода 464 км, а общий пробег с полным баком и заряженной батареей достигает 1705 км. Обе модели оснащены полным приводом и двумя электромоторами суммарной мощностью 310 кВт (416 л.с.).

Xiaomi представила салон SkyNomad N90 с семиместной компоновкой 2+2+3

Xiaomi также продемонстрировала тест на устойчивость: при скорости 160 км/ч у N90 Max одновременно прокололи переднее и заднее левые колеса. По заявлению компании, автомобиль сохранил прямолинейное движение и был остановлен управляемо. Предзаказ стартовал 30 июля. Цена на N70 Max — 259 900 юаней (эквивалентно ≈ 3,072 млн ₽), на N90 Max — 299 900 юаней. Официальный запуск запланирован на сентябрь, тогда же появятся более доступные комплектации.

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#китай #xiaomi #электромобиль #гибрид #запас хода #skynomad
Источник: carnewschina.com
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