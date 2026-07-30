Три серийных вертолета Ми-171А3, построенных для «Газпрома», доставили на Сахалин. Это первые отечественные вертолеты для полетов над морем и обслуживания буровых платформ.

«Газпром» получил первые российские офшорные вертолеты Ми-171А3. Машины уже прибыли на Сахалин, где будут проходить испытания и обкатку в условиях реальной эксплуатации, сообщил заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов. В дальнейшем, как предполагается, Ми-171А3 должны заменить на шельфе американские Sikorsky и европейские Airbus, уступающие ему по основным эксплуатационным характеристикам. Фото: © пресс-служба холдинга «Вертолёты России»

Ми-171А3 создан специально для работы над морем и обслуживания буровых платформ. Это первый отечественный вертолет, изначально создававшийся под требования Международной ассоциации производителей нефти и газа. До его появления российские компании были вынуждены использовать на шельфе иностранные винтокрылые машины.

Новый вертолет превосходит именитых зарубежных конкурентов по вместимости: он берет на борт до 24 пассажиров при взлетной массе 13 тонн. Для сравнения: Sikorsky S-92 поднимает 12 тонн и вмещает 19 человек. Дальность полёта Ми-171А3, при установке дополнительных баков, достигает 1000 километров. Машина полностью импортозамещена, оснащена цифровым комплексом управления и авариестойкой топливной системой. Она может совершить посадку на воду при волнении до пяти баллов.

Четыре месяца тому назад холдинг «Вертолеты России» завершил сертификацию обновленной версии. На испытаниях машина выполнила более 500 полетов в экстремальных условиях — в горах, при 50-градусном морозе и с посадками на буровую платформу в Каспийском море. Кроме того, «Газпром» рассматривает создание на базе Ми-171А3 вертолета Aurus. Цена российского вертолета значительно ниже зарубежных аналогов.