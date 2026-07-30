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Global_Chronicles
На Сахалин прибыли нацеленные на замену американских Sikorsky и европейских Airbus первые Ми-171А3
Три серийных вертолета Ми-171А3, построенных для «Газпрома», доставили на Сахалин. Это первые отечественные вертолеты для полетов над морем и обслуживания буровых платформ.
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«Газпром» получил первые российские офшорные вертолеты Ми-171А3. Машины уже прибыли на Сахалин, где будут проходить испытания и обкатку в условиях реальной эксплуатации, сообщил заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов. В дальнейшем, как предполагается, Ми-171А3 должны заменить на шельфе американские Sikorsky и европейские Airbus, уступающие ему по основным эксплуатационным характеристикам. Фото: © пресс-служба холдинга «Вертолёты России»

Ми-171А3 создан специально для работы над морем и обслуживания буровых платформ. Это первый отечественный вертолет, изначально создававшийся под требования Международной ассоциации производителей нефти и газа. До его появления российские компании были вынуждены использовать на шельфе иностранные винтокрылые машины.

Новый вертолет превосходит именитых зарубежных конкурентов по вместимости: он берет на борт до 24 пассажиров при взлетной массе 13 тонн. Для сравнения: Sikorsky S-92 поднимает 12 тонн и вмещает 19 человек. Дальность полёта Ми-171А3, при установке дополнительных баков, достигает 1000 километров. Машина полностью импортозамещена, оснащена цифровым комплексом управления и авариестойкой топливной системой. Она может совершить посадку на воду при волнении до пяти баллов.

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Четыре месяца тому назад холдинг «Вертолеты России» завершил сертификацию обновленной версии. На испытаниях машина выполнила более 500 полетов в экстремальных условиях — в горах, при 50-градусном морозе и с посадками на буровую платформу в Каспийском море. Кроме того, «Газпром» рассматривает создание на базе Ми-171А3 вертолета Aurus. Цена российского вертолета значительно ниже зарубежных аналогов.

#импортозамещение #airbus #газпром #сахалин #ми-171а3 #sikorsky #офшорный вертолет
Источник: interfax.ru
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