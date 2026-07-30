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Археологи идентифицировали в Испании старейшую на Пиренейском полуострове римскую библиотеку
Прежде её считали святилищем бога Митры
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Исследователи из Университета Гранады представили дополнительную информацию о комнате №10 на римской вилле Фуэнте-Аламо. Раньше считалось, что эта комната была святилищем бога Митры. Необычное расположение ниш, смежных камер и приподнятой платформы теперь заставило учёных предположить, что речь идёт о частной библиотеке. Если этот вывод окажется верным, библиотека Фуэнте-Аламо будет старейшей на Пиренейском полуострове и самой западной из известных библиотек Римской империи.

Изображение: Университет Гранады

Древние библиотеки трудно распознать, поскольку книги писали на органических материалах, таких как папирус или пергамент. Шкафы и полки делались из дерева, и все эти материалы достаточно быстро разлагаются.

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Чтобы распознать библиотеку в Фуэнте-Аламо, специалисты исследовали помещение при помощи метода «грамматика форм». Это изучение того, как расположены архитектурные элементы и как они взаимодействуют друг с другом. Планировку зала 10 сравнили с архитектурным стилем других библиотек Римского мира и нашли многочисленные совпадения.

Изображение: Университет Гранады

В частности, в зале имеются прямоугольные ниши в стенах, меньшие полукруглые ниши, подиум и прилегающие помещения. Каждая особенность по отдельности не доказывает, что здесь была библиотека. Вместе же они создают архитектурный образец, похожий на другие римские помещения для чтения, учёбы и хранения письменной культуры.

В результате меняется представление археологов о живших в Фуэнте-Аламо людях. Частная библиотека указывает на богатство, пространство и доступ к книгам, которые в те времена было дорого изготавливать или копировать. Также это является символом высокого статуса, наравне с мозаиками или скульптурами.

Изображение: Университет Гранады

Представители Университета Гранады полагают, что в Фуэнте-Аламо могли сохраниться наиболее полные архитектурные остатки римской частной библиотеки, не считая Виллы папирусов в Геркулануме. Также они не исключают наличия связи с обнаруженным в XIX веке на близлежащем участке Вильярес-дель-Карриль римским саркофагом.

#история #археология #испания #рим
Источник: arkeonews.net
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