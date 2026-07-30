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Игра Silent Hill: Townfall потребует минимум 16 ГБ памяти и видеокарту GeForce RTX 2060 Super
Для более комфортной игры оперативной памяти нужно вдвое больше
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Два месяца остаётся до релиза видеоигры Silent Hill: Townfall, и в преддверии этого события были опубликованы её минимальные и рекомендуемые системные требования для персональных компьютеров. Игра от шотландской студии Screen Burn основана на движке Unreal Engine 5, как и выпущенная в 2025 году Silent Hill f. При этом её требования заметно более высокие.

Изображение: Screen Burn

В первую очередь это относится к рекомендуемому объёму оперативной памяти в 32 ГБ против прошлогодних 16 ГБ. Ещё важнее то, что необходимы более производительные видеокарты, а объём требуемого дискового пространства увеличен на 25 ГБ.

Изображение: wccftech.com

 

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Разница в процессорах не такая значительная, но тоже имеется. Несмотря на это, кто смог поиграть в Silent Hill f с большой долей вероятности на этом же компьютере смогут запустить и Silent Hill: Townfall. Ознакомиться с игровым процессом можно на YouTube.

Релиз игры состоится 24 сентября на компьютерах и PlayStation 5.

#игры #playstation 5 #видеоигры #компьютеры #silent hill
Источник: wccftech.com
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