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Global_Chronicles
Крупнейший в мире автовоз доставил рекордное количество машин за один рейс – 7738 авто Tesla
Судно Glovis Nova вышло из Шанхая с рекордной для Китая партией электромобилей — 7738 Tesla, направляющихся в Европу. Весь груз составили Model 3 и Model Y.
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Крупнейший в мире автомобилевоз Glovis Nova отправился в рейс из Шанхая в бельгийский Зебрюгге. Судно, способное перевозить до 10 800 машин, установило национальный рекорд по количеству электромобилей, экспортированных за один рейс.

 @FinancialExpress

На борту — 7738 электромобилей, все до единого — Tesla Model 3 и Model Y, собранные в Шанхае. Если выстроить их бампер к бамперу, колонна растянется на 36 километров. Общая площадь, которую заняли автомобили на палубах, превышает 67 тысяч квадратных метров.

@FinancialExpress

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Завод Tesla в Шанхае находится в 10 километрах от порта. Машины могут покинуть производственную линию и оказаться на судне за считанные часы, что делает этот маршрут максимально эффективным.

Glovis Nova — одно из двух судов, построенных на верфи Guangzhou Shipyard International. Второе, Glovis Leader, с такой же вместимостью вышло одновременно в южнокорейский Пусан. Корабли работают на сжиженном природном газе по двухтопливной схеме.


Китай укрепляет позиции крупнейшего в мире экспортера автомобилей. Конкуренты не отстают — BYD уже ввела в строй восемь собственных автовозов, первый из которых появился в начале 2024 года. В начале июня судно BYD Zhengzhou доставило в Австралию около 5 тысяч гибридов и электромобилей на фоне высокого спроса из-за скачка цен на нефть и конфликта в Иране.

#китай #электромобили #tesla #европа #экспорт #шанхай #автовоз #glovis nova
Источник: carscoops.com
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