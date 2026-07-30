Судно Glovis Nova вышло из Шанхая с рекордной для Китая партией электромобилей — 7738 Tesla, направляющихся в Европу. Весь груз составили Model 3 и Model Y.

Крупнейший в мире автомобилевоз Glovis Nova отправился в рейс из Шанхая в бельгийский Зебрюгге. Судно, способное перевозить до 10 800 машин, установило национальный рекорд по количеству электромобилей, экспортированных за один рейс.

@FinancialExpress

На борту — 7738 электромобилей, все до единого — Tesla Model 3 и Model Y, собранные в Шанхае. Если выстроить их бампер к бамперу, колонна растянется на 36 километров. Общая площадь, которую заняли автомобили на палубах, превышает 67 тысяч квадратных метров.

@FinancialExpress

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Завод Tesla в Шанхае находится в 10 километрах от порта. Машины могут покинуть производственную линию и оказаться на судне за считанные часы, что делает этот маршрут максимально эффективным.

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Glovis Nova — одно из двух судов, построенных на верфи Guangzhou Shipyard International. Второе, Glovis Leader, с такой же вместимостью вышло одновременно в южнокорейский Пусан. Корабли работают на сжиженном природном газе по двухтопливной схеме.





Китай укрепляет позиции крупнейшего в мире экспортера автомобилей. Конкуренты не отстают — BYD уже ввела в строй восемь собственных автовозов, первый из которых появился в начале 2024 года. В начале июня судно BYD Zhengzhou доставило в Австралию около 5 тысяч гибридов и электромобилей на фоне высокого спроса из-за скачка цен на нефть и конфликта в Иране.