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Global_Chronicles
Отработанная ступень Falcon 9 упадёт на Луну 5 августа и поднимет пылевой шлейф на 100 км
Отработанная ступень ракеты Falcon 9 5 августа упадет на Луну. Ученые рассчитывают изучить выбросы пыли и проверить модели поведения ударных шлейфов — это поможет будущим лунным миссиям.
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5 августа 2026 года на поверхность Луны упадет отработанная ступень ракеты-носителя Falcon 9, запущенная 15 января 2025 года. Тогда она вывела в космос два аппарата: американский посадочный модуль Blue Ghost-1 и японский Hakuto-R Mission 2 от компании ispace. Спустя полтора года ступень врежется в Луну.

 Источник изображения: NASA/JSC

Падение произойдет в районе кратеров Эйнштейна и Белла, недалеко от западного края видимой стороны Луны. По расчетам ученых, облако пыли от удара поднимется на высоту от 75 до 100 километров. В первые минуты оно будет ярче темного лунного неба, и его, возможно, зафиксируют наземные телескопы и спутники.

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Специалисты из Техасского университета в Остине, Лос-Аламосской национальной лаборатории и других центров подготовили модели ударного выброса. Главная ценность события — возможность проверить эти модели на реальном объекте. В отличие от астероидов, отработанная ступень представляет собой полую конструкцию, и поведение пылевого шлейфа от такого удара до сих пор почти не изучено.

Последствия могут быть серьезными для будущих лунных миссий. По расчетам, пыль и частицы грунта от удара разлетятся на расстояние до 1000 километров. Это важно учитывать при планировании работы космических аппаратов и будущих баз на Луне.

Американский зонд Lunar Reconnaissance Orbiter пролетит над местом падения через неделю после удара и примерно через неделю после. Ученые надеются получить снимки нового кратера. Астрономы призывают коллег наблюдать не только за вспышкой, но и за пылевым облаком — именно там скрыта главная научная ценность.

#spacex #луна #falcon 9 #столкновение #ударная волна #пылевой шлейф
Источник: space.com
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