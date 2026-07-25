В основе новинки лежат контроллер Nordic nRF54LM20A и оптический сенсор PixArt PAW3955...

Компания Keychron представила новую модель мыши G6 HE UltraLight, которая получила симметричный эргономичный корпус и сенсор PixArt PAW3955. Основная особенность — переключатели MagOptic, совмещающие электромагнитный и оптический принципы работы. Ресурс каждого переключателя составляет 100 миллионов нажатий.

Источник изображения: Keychron

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Мышь будет доступна в двух версиях: с фиксированным аккумулятором и с модульным сменным. В первом случае вес составит 42 грамма, во втором — 46 граммов с возможностью утяжеления до 52 или 62 граммов. Ёмкость батареи — 350 мАч, заявленное время работы в Bluetooth-режиме достигает 340 часов, в режиме 2,4 ГГц с частотой опроса 8000 Гц — около 35 часов.

Источник изображения: Keychron

Корпус выполнен из ABS и PC, покрыт защитным слоем, устойчивым к износу и скольжению. Мышь доступна в нескольких цветах, включая чёрный, белый и пять полупрозрачных вариантов. Цена на китайском рынке начинается от 11 968 иен(~$72).