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kefirNET
Keychron представила симметричную мышь G6 HE UltraLight с магнитными переключателями MagOptic
В основе новинки лежат контроллер Nordic nRF54LM20A и оптический сенсор PixArt PAW3955...
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Компания Keychron представила новую модель мыши G6 HE UltraLight, которая получила симметричный эргономичный корпус и сенсор PixArt PAW3955. Основная особенность — переключатели MagOptic, совмещающие электромагнитный и оптический принципы работы. Ресурс каждого переключателя составляет 100 миллионов нажатий.

Источник изображения: Keychron

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Мышь будет доступна в двух версиях: с фиксированным аккумулятором и с модульным сменным. В первом случае вес составит 42 грамма, во втором — 46 граммов с возможностью утяжеления до 52 или 62 граммов. Ёмкость батареи — 350 мАч, заявленное время работы в Bluetooth-режиме достигает 340 часов, в режиме 2,4 ГГц с частотой опроса 8000 Гц — около 35 часов.

Источник изображения: Keychron

Корпус выполнен из ABS и PC, покрыт защитным слоем, устойчивым к износу и скольжению. Мышь доступна в нескольких цветах, включая чёрный, белый и пять полупрозрачных вариантов. Цена на китайском рынке начинается от 11 968 иен(~$72).

#мышь #keychron #g6 he ultralight #pixart paw3955
Источник: ithome.com
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