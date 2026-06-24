Такой апгрейд позволит камере улавливать значительно больше света

Согласно данным инсайдера Digital Chat Station, OPPO работает над улучшением камеры будущего флагмана Find X10 Ultra. В модели X9 Ultra слабым местом считался сенсор 10-кратного перископного объектива: при разрешении 50 Мп его физический размер составлял всего 1/2,75 дюйма, что ограничивало съёмку в условиях низкой освещённости.

Источник изображения: Weibo

реклама

В следующем поколении, как утверждается, площадь сенсора будет значительно увеличена — до 1/1,95 дюйма при сохранении того же разрешения. Это позволит собирать больше света, снизить уровень шума и улучшить качество ночных снимков. Точная модель сенсора пока не называется, но известно, что это будет не Sony LYT-600.

Источник изображения: OPPO

Если информация подтвердится, Find X10 Ultra сможет укрепить позиции в сегменте камерофонов с оптическим зумом, составляя конкуренцию другим флагманам 2027 года. Остальные характеристики устройства пока остаются неизвестными.