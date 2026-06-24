Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kefirNET
Oppo Find X10 Ultra получит сенсор 1/1,95 дюйма для 10-кратного перископного объектива
Такой апгрейд позволит камере улавливать значительно больше света
реклама

Согласно данным инсайдера Digital Chat Station, OPPO работает над улучшением камеры будущего флагмана Find X10 Ultra. В модели X9 Ultra слабым местом считался сенсор 10-кратного перископного объектива: при разрешении 50 Мп его физический размер составлял всего 1/2,75 дюйма, что ограничивало съёмку в условиях низкой освещённости.

Источник изображения: Weibo

реклама

В следующем поколении, как утверждается, площадь сенсора будет значительно увеличена — до 1/1,95 дюйма при сохранении того же разрешения. Это позволит собирать больше света, снизить уровень шума и улучшить качество ночных снимков. Точная модель сенсора пока не называется, но известно, что это будет не Sony LYT-600.

Источник изображения: OPPO

Если информация подтвердится, Find X10 Ultra сможет укрепить позиции в сегменте камерофонов с оптическим зумом, составляя конкуренцию другим флагманам 2027 года. Остальные характеристики устройства пока остаются неизвестными.

#oppo #digital chat station #find x10 ultra
Источник: gizmochina.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Производство Ту-214 ведётся вручную вопреки планам конвейеризации
Первая созданная с помощью вайб-кодинга MMORPG World of ClaudeCraft вышла в открытом доступе
Niva Legend выйдет в четырёх комплектациях с новым 1,8-литровым двигателем
Samsung распространяет ChatGPT среди сотрудников для автоматизации и программирования
Потопленный японский корабль «Хофуку Мару» времен Второй мировой найден у берегов Филиппин
На китайском руднике создали 140-тонный карьерный самосвал с самой большой в мире сменной батареей
Эксперты сравнили fps и качество между FSR 4.1.1 и предыдущими версиями на видеокартах RX 7000
Двигатели ПД-8 и ПД-14 проходят доводку: от высокотемпературных тестов до снижения стоимости
Российский инженер запатентовал настольный токарный станок с пониженным уровнем вибраций
Эксперт сравнил производительность RX 9060 XT на PCIe 5.0, 4.0 и 3.0 в современных играх
Китайская натрий-ионная батарея сравнялась по качеству с литий-ионной от Tesla
Инсайдер показал смарт-часы Samsung Galaxy Watch Ultra 2 с угловатым дизайном
Беспилотный вертолёт SKY-TRUCK из Беларуси готовят к испытаниям в пустыне
Китайская COMAC приступила к наземным испытаниям укороченной версии самолёта C919
Эксперт протестировал Steam Machine в популярных играх и сравнил fps с целым рядом видеокарт
ЛМС-192 «Освей» привлёк внимание главы Минобороны Беларуси
Эксперт сравнил Radeon RX 580 и GeForce GTX 1650 в ряде популярных игр
Серийный выпуск внедорожника Sollers S9 стартует в России в сентябре
Рекомендованная цена ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC Edition 20 в Европе составляет 5799 €
SK Hynix стала самой дорогой компанией Южной Кореи с капитализацией $1,35 трлн

Популярные статьи

Опыт использования Ryzen 5 5600X в 2026 году — хватает ли шести ядер AM4 для игр и работы
Сборка игрового ПК за 40 000 рублей в 2026 году
Steam Machine за $1500 – настоящий «подарок» для геймеров и поклонников Valve
Обзор игровой сборки MSI на базе корпуса MAG PANO 130R PZ и блока питания MAG A750GLS PCIE5
Обзор монитора Smart M9 M90SF с Vision AI от Samsung
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter