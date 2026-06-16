Японский часовой бренд Seiko анонсировал выпуск двух лимитированных моделей из линейки 5 Sports SKX...

Компания Seiko анонсировала две ограниченные модели в линейке 5 Sports SKX, созданные в партнёрстве с сан-францисским скейт-брендом FTC. Новинки, получившие индексы HDB011J8 и HDB012J8, поступят в продажу в июле 2026 года эксклюзивно в Японии и США.

Источник изображения: Seiko

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Как сообщается, модель HDB011J8 выполнена с чёрным циферблатом в двухцветном корпусе из стали с серебристым и золотистым покрытием, а HDB012J8 оснащена циферблатом цвета «жжёный апельсин» в полностью золотистом корпусе и браслете. Обе модели имеют диаметр 42,5 мм, толщину 13,4 мм и расстояние между ушками 46 мм.

В часах используется автоматический калибр 4R36 с ручным подзаводом, запас хода 41 час и 24 камня. Среди других характеристик — стекло Hardlex, люминесцентное покрытие LumiBrite на стрелках и метках, однонаправленный вращающийся безель, водонепроницаемость 10 бар и прозрачная задняя крышка с гравировкой логотипа FTC.

Тираж модели HDB011J8 ограничен 860 экземплярами (из них 310 для Японии), HDB012J8 — 663 экземплярами (113 для Японии). Цена на новинки пока не объявлена, подробности ожидаются ближе к старту продаж.