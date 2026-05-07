Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kefirNET
Blink представила 2K-видеодомофоны с функцией ИИ-описания посетителей
Видеодомофоны Blink 2K+ получили поддержку ИИ для описания происходящего в кадре...

Компания Blink расширила линейку устройств умного дома, представив две новые модели видеодомофонов: Wired Doorbell 2K+ (проводной) и Battery Doorbell 2K+ (аккумуляторный).

Ключевым нововведением стала функция Blink Video Descriptions, которая с помощью облачных алгоритмов ИИ генерирует текстовое описание событий у двери. Это позволяет пользователям узнавать подробности визита или активности на пороге через уведомления, не просматривая видеозапись целиком.

Обе новинки записывают видео в разрешении 2K и обладают расширенным динамическим диапазоном для улучшения качества картинки при сложном освещении. Аккумуляторная модель Battery Doorbell 2K+ дополнительно оснащена объективом с обзором «с головы до ног», что упрощает контроль за оставленными у двери посылками. Проводная версия Wired Doorbell 2K+ ориентирована на постоянное питание от существующей электросети дома.

Работа интеллектуальных уведомлений доступна при наличии подписки Blink AI Basic или Blink AI Plus. Устройства интегрируются с фирменным приложением для управления настройками и просмотра трансляций в реальном времени.

Прием предварительных заказов на новые модели уже открыт в США, Канаде и ряде стран Европы, а стоимость базовой версии в США начинается от 49,99 долларов.

#умный #дверной звонок #blink #видеодомофон
Источник: gizmochina.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

По прошествии 40 лет идею создания трёхсторонней застёжки-молнии реализовали с помощью 3D-печати
Учёные из Швеции и Кореи подтвердили существование скрытого состояния воды
Авиаэксперт Шатилин: представленный в Казани Ту-454 — лишь макет без конструкторской документации
Samsung научила экраны смартфонов измерять давление и пульс
Защищённый смартфон MIG A65 на «Ред ОС М» появился в свободной продаже — в нём нет сервисов Google
be quiet! представила процессорные кулеры Dark Rock Pro 6 и Dark Rock 6 с вентиляторами Silent Wings
Российский 16-летний подросток приобрёл ПВЗ для кражи из него видеокарт на миллион рублей
Samsung, SK Hynix и Micron начали разработку памяти DDR6
В мастерской Greenhill Forge собрали магнитный водонагреватель мощностью до 14,5 кВт
В России создадут «медиапатрули» и кибердружины для защиты детей от деструктивного контента
Civilization VII через две недели получит возвращающее игру к истокам серии обновление
Житель Норвегии нашёл под упавшим после бури деревом золотую деталь от меча возрастом 1500 лет
Тихий самолёт X-59 практически преодолел сверхзвуковой барьер
В Петербурге впервые представили визуализацию двух небоскребов
Radeon RX 580 в Linux оказалась до 119% быстрее по сравнению с Windows 11 в тесте игр от NJ Tech
Триллер с Шарлиз Терон «Вершина» вошел в топ-10 самых просматриваемых фильмов Netflix
Введение платы за иностранный трафик в России не даст результата
ИТ-эксперт: возможности сервисов VPN сделают бессмысленной плату за зарубежный трафик
Минцифры отказалось от маркировки российского софта на основе минимальной доработки открытого кода
В России сертифицирован новый кроссовер Volga K40

Популярные статьи

Получение контроля над PlayStation 4 – краткое руководство для начинающих
«Кракен», «Дьявол носит Prada 2» - субъективный обзор новых фильмов
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
Вертикальный паркинг — собираю из хлама двухъярусную полку для старых принтеров
Топ-10 релизов игр в мае 2026: от LEGO Batman до шпионских RPG
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter