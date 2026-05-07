Видеодомофоны Blink 2K+ получили поддержку ИИ для описания происходящего в кадре...

Компания Blink расширила линейку устройств умного дома, представив две новые модели видеодомофонов: Wired Doorbell 2K+ (проводной) и Battery Doorbell 2K+ (аккумуляторный).

Ключевым нововведением стала функция Blink Video Descriptions, которая с помощью облачных алгоритмов ИИ генерирует текстовое описание событий у двери. Это позволяет пользователям узнавать подробности визита или активности на пороге через уведомления, не просматривая видеозапись целиком.

Обе новинки записывают видео в разрешении 2K и обладают расширенным динамическим диапазоном для улучшения качества картинки при сложном освещении. Аккумуляторная модель Battery Doorbell 2K+ дополнительно оснащена объективом с обзором «с головы до ног», что упрощает контроль за оставленными у двери посылками. Проводная версия Wired Doorbell 2K+ ориентирована на постоянное питание от существующей электросети дома.

Работа интеллектуальных уведомлений доступна при наличии подписки Blink AI Basic или Blink AI Plus. Устройства интегрируются с фирменным приложением для управления настройками и просмотра трансляций в реальном времени.

Прием предварительных заказов на новые модели уже открыт в США, Канаде и ряде стран Европы, а стоимость базовой версии в США начинается от 49,99 долларов.