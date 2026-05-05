Дисплей также оснащен технологией защиты от подглядывания...

На выставке SID Display Week компания Samsung Display продемонстрировала прототип панели Sensor OLED. Особенность экрана заключается в интеграции органических фотодиодов непосредственно в структуру OLED-пикселей, что позволяет измерять частоту сердечных сокращений и артериальное давление при касании пальцем любой области дисплея. Плотность пикселей новой версии достигла 500 PPI, что на 33% выше показателей предыдущего прототипа.

В панель интегрирована технология Flex Magic Pixel, предназначенная для защиты конфиденциальной информации. Система позволяет выборочно скрывать содержимое экрана при взгляде на него под углом. Также компания показала дисплей Flex Chroma Pixel, который за счет использования фосфоресцентно-сенсибилизированной флуоресценции (PSF) достигает пиковой яркости 3000 нит. Цветовой охват этой панели составляет 96% пространства ITU BT.2020.

В рамках экспозиции был представлен прототип EL-QD с яркостью 500 нит и растягиваемый Micro LED дисплей с плотностью 200 PPI, разработанный для автомобильных приборных панелей. Информации о сроках начала серийного производства и стоимости коммерческих образцов на данный момент нет.