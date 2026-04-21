Адаптер поддерживает протокол PD 3.2 и оснащен функцией регулировки напряжения SPR AVS

Компания Ugreen представила новое сетевое зарядное устройство мощностью 45 Вт, главной особенностью которого стала поддержка протокола PD 3.2 и технологии динамического изменения напряжения SPR AVS. Зарядка выполнена в компактном корпусе весом 49,5 г с применением фирменной архитектуры AirPyra и оснащена складной вилкой.

Источник изображения: Ugreen

В устройстве используется современная GaN-схема (нитрид галлия) от Huayuan Semiconductor, что позволило минимизировать габариты без потери эффективности. Модель оснащена одним портом USB-C и поддерживает широкий спектр стандартов быстрой зарядки, включая QC 3.0, SCP, PPS и PD. Дизайн новинки выделяется скругленными гранями и прозрачной верхней панелью.

Рекомендованная цена на старте продаж составляет около 10 долларов США.