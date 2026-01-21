Сайт Конференция
kefirNET
Android Headlines: OPPO начала процесс ликвидации бренда OnePlus как независимой единицы
Согласно результатам расследования издания Android Headlines, компания OPPO начала процесс ликвидации операционной независимости бренда OnePlus.

Компания OPPO начала процесс интеграции бренда OnePlus в общую структуру холдинга, фактически лишив его административной и технической независимости. Как сообщает издание Android Headlines, решение принято на фоне резкого ухудшения финансовых показателей и провала стратегии развития в ключевых регионах.

Автор изображения: OnePlus

По итогам 2024 года отгрузки OnePlus снизились на 20%, составив порядка 13–14 млн устройств. Согласно данным аналитического агентства Omdia, на фоне роста материнской OPPO Group на 2,8%, суббренд стал убыточным активом. Глобальная доля рынка OnePlus зафиксировалась на уровне 1,1%, что сделало содержание параллельной инфраструктуры (маркетинг, логистика, PR) экономически нецелесообразным. План финансового оздоровления объемом 14 млрд долларов, запущенный в 2022 году, не привел к стабилизации бизнеса.

Основной спад зафиксирован в Индии и Китае, которые обеспечивают 74% всех поставок. В Индии доля в премиум-сегменте сократилась с 21% до 6%. Около 4,5 тысячи розничных точек прекратили продажи из-за низкой доходности и проблем с сервисом. Регионы США и Европа – ликвидирована штаб-квартира в Далласе, штат в Северной Америке и ЕС сокращен до минимума (менее 15 человек на регион). Новые модели лишились поддержки оператора T-Mobile.

В рамках централизации управления OPPO отменила выпуск складного смартфона Open 2 и компактной флагманской модели 15s. Проектирование новых устройств теперь полностью контролируется штаб-квартирой в Китае. Региональные подразделения R&D лишены полномочий: например, индийский центр разработок вместо обещанных 1500 сотрудников насчитывает лишь 116 человек.

Дальнейшее обслуживание проданных гаджетов и выпуск обновлений ПО (включая патчи безопасности на срок до 5 лет) будут осуществляться через сервисную сеть и инженерные мощности OPPO.

Следует заметить, что, по слухам двухнедельной давности, другая «дочка» OPPO – Realme – также «вливается» в родительскую компанию, снова становясь подразделением-суббрендом.

#oppo #oneplu #ликвидация бренда
Источник: androidheadlines.com
Сейчас обсуждают

Alex_023
14:28
Не, разговоры о скидках это всегда разговоры о том, сколько ты согласен бесплатно поработать. И проданная со скидкой $700 приставка означает, что разработчики игр (производители железа) в той же Sony ...
«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
Китя.
14:25
Ну не яж таблицу составлял. Eсли не веришь бери 9800Х3D.
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
Дмитрий Малинин
14:17
так у меня 7600х, а его даже в таблице нет
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
corsi
13:53
Пока не будет развитой инфраструктуры с достаточным количеством зарядных станций - это все херня.
Электромобили могут заменить машины с двигателями внутреннего сгорания в холодных регионах
Evgeniy Dyachkov
13:52
Так давно известно, что и иксбокс, и плойка продавались/продаются или совсем по себестоимости, или, даже в убыток. И никого это не волнует, такие конторы как майки или сони могут себе позволить играть...
«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
Redneck_prm_blog
13:12
Электромобиль сам управляет температурой батареи, в том числе в некоторых и подогревая ее при особо низких температурах. Плюс сейчас набирает оборот производство натриевых батарей, которые до -40 раб...
Электромобили могут заменить машины с двигателями внутреннего сгорания в холодных регионах
Родион Вестов
13:11
Ну такие, где акцент делается: - на как формуле 1, такие да, исчезнут. А вот, те, у которых пассивная и активная антидроновая защита, как новые российские, те еще послужат. Дроны это всего-лишь умные...
Новый танк Армии США M1E3 Abrams получит систему управления как у болида «Формулы-1»
aoxoa1
12:53
Что вы с ними делаете что дохнут за 2 года? У меня около 15 ссд в работе. Даже всякие нетаки и кингпеки 10-летней давности обьемом по 256 живы. Но я не задрачиваю диски тестами, просто ставлю и исполь...
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
JAX1979
12:38
Придется через пару лет всё-таки покупать ssd по конским ценам. Потому как обычно срок жизни дешманских сейчас как раз 2-3 года
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
JAX1979
12:36
Не будет этого в ближайшие пару лет. Подняли цены на 300 процентов , а опустят на 30 максимум
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
