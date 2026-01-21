Согласно результатам расследования издания Android Headlines, компания OPPO начала процесс ликвидации операционной независимости бренда OnePlus.

Компания OPPO начала процесс интеграции бренда OnePlus в общую структуру холдинга, фактически лишив его административной и технической независимости. Как сообщает издание Android Headlines, решение принято на фоне резкого ухудшения финансовых показателей и провала стратегии развития в ключевых регионах.

Автор изображения: OnePlus

По итогам 2024 года отгрузки OnePlus снизились на 20%, составив порядка 13–14 млн устройств. Согласно данным аналитического агентства Omdia, на фоне роста материнской OPPO Group на 2,8%, суббренд стал убыточным активом. Глобальная доля рынка OnePlus зафиксировалась на уровне 1,1%, что сделало содержание параллельной инфраструктуры (маркетинг, логистика, PR) экономически нецелесообразным. План финансового оздоровления объемом 14 млрд долларов, запущенный в 2022 году, не привел к стабилизации бизнеса.

Основной спад зафиксирован в Индии и Китае, которые обеспечивают 74% всех поставок. В Индии доля в премиум-сегменте сократилась с 21% до 6%. Около 4,5 тысячи розничных точек прекратили продажи из-за низкой доходности и проблем с сервисом. Регионы США и Европа – ликвидирована штаб-квартира в Далласе, штат в Северной Америке и ЕС сокращен до минимума (менее 15 человек на регион). Новые модели лишились поддержки оператора T-Mobile.

В рамках централизации управления OPPO отменила выпуск складного смартфона Open 2 и компактной флагманской модели 15s. Проектирование новых устройств теперь полностью контролируется штаб-квартирой в Китае. Региональные подразделения R&D лишены полномочий: например, индийский центр разработок вместо обещанных 1500 сотрудников насчитывает лишь 116 человек.

Дальнейшее обслуживание проданных гаджетов и выпуск обновлений ПО (включая патчи безопасности на срок до 5 лет) будут осуществляться через сервисную сеть и инженерные мощности OPPO.

Следует заметить, что, по слухам двухнедельной давности, другая «дочка» OPPO – Realme – также «вливается» в родительскую компанию, снова становясь подразделением-суббрендом.