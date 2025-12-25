Компания Huawei анонсировала WiFi X — новое портативное устройство Wi-Fi с X-образным дизайном, обеспечивающее беспроводное подключение к мобильному интернету.

Huawei анонсировала WiFi X — инновационное мобильное устройство для доступа к интернету, которое выделяется на фоне конкурентов уникальной конструкцией. В закрытом состоянии гаджет напоминает обычный смартфон, однако при раскрытии он принимает форму буквы X. Две нижние панели корпуса выполняют роль подставок для устойчивого размещения на ровной поверхности, в то время как верхние части содержат антенны для приема и раздачи сигнала.

Устройство оснащено встроенным дисплеем, на котором отображаются ключевые показатели работы: уровень заряда батареи, мощность сигнала, статус подключения, название оператора и количество подключенных пользователей. Благодаря компактным габаритам роутер легко помещается в рюкзак и может быть развернут в любом месте, что делает его удобным инструментом для стриминга, работы на открытом воздухе и создания контента.

Технические характеристики модели пока не раскрыты в полном объеме, однако эксперты предполагают поддержку новейшего стандарта 5A. Этот стандарт, представленный вместе с серией смартфонов Mate 80, является улучшенной версией 5G и обеспечивает более высокую скорость, минимальную задержку и расширенную зону покрытия при сохранении совместимости с сетями LTE. Официальный выход Huawei WiFi X на рынок запланирован на март 2026 года.