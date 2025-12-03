Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 6560 мА·ч

Компания Nubia анонсировала свой первый складной смартфон формата «книжка» — Nubia Fold. Устройство оснащено флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, аккумулятором ёмкостью 6560 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 55 Вт и двумя дисплеями: 6,5-дюймовым внешним и 8-дюймовым внутренним. Об этом сообщило издание GSMArena со ссылкой на официальный релиз бренда.

Смартфон получил 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, работает под управлением операционной системы Android 15. Оба экрана поддерживают частоту обновления 120 Гц. Разрешение внутренней панели составляет 2480 × 2200 пикселей, внешней — 2748 × 1172. Внутренний дисплей оптимизирован для многозадачности: в нём реализован расширенный режим разделения экрана.

В раскрытом состоянии толщина корпуса — 5,4 мм, в сложенном — 11,1 мм. Масса устройства — 249 г. Nubia Fold имеет защиту от пыли и брызг по стандарту IP54.

Фотографическая система включает три задние камеры: основную и сверхширокоугольную по 50 Мп и макрообъектив на 5 Мп. Для селфи предусмотрены две фронтальные камеры по 20 Мп — на внешнем и внутреннем экранах.

На старте продаж смартфон доступен только в чёрном цвете. Его релиз в Японии запланирован на 4 декабря 2025 года по цене 178 560 иен (около 1147 долларов США). Расширение географии поставок на другие рынки ожидается в 2026 году.