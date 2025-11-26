Компания Xiaomi официально запустила продажи смартфона Poco F8 Pro. Устройство отличается дизайном, схожим со стандартной версией REDMI K90, и позиционируется как решение среднего и высокого ценового сегмента.
Смартфон оснащён процессором Snapdragon 8 Elite, изготовленным по 3-нанометровому техпроцессу. По данным бенчмарка AnTuTu, устройство набирает 3 284 129 балла, демонстрируя 45-процентный рост производительности в многопоточных задачах по сравнению с предыдущим поколением.
В конструкции применены оперативная память LPDDR5X со скоростью до 9600 Мбит/с и накопитель UFS 4.1. Для эффективного отвода тепла используется трёхслойная 3D-система охлаждения. Аккумулятор ёмкостью 6210 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт, включая универсальный протокол PPS. Полная зарядка занимает 37 минут, функция обратной зарядки обеспечивает мощность 22,5 Вт.
Дисплей получил 6,59-дюймовую AMOLED-панель с узкими рамками (1,68 мм), частотой обновления 120 Гц, цветовым охватом 100% DCI-P3 и пиковой яркостью 3500 кд/м2. Модель оснащена двойной аудиосистемой с настройкой от Bose.
Основная камера представлена 50-мегапиксельным сенсором Light Hunter 800 размером 1/1,55 дюйма с оптической стабилизацией и технологией объединения пикселей 2,0 мкм. Дополнительно установлены 50-мегапиксельный телеобъектив и 8-мегапиксельная ультраширокоугольная камера.
В устройстве реализована функция автономной связи с радиусом действия до одного километра для голосовых вызовов. Собственный чип T1+ оптимизирует работу Wi-Fi, Bluetooth и сотовых сетей. Смартфон работает под управлением операционной системы HyperOS 3 с поддержкой Gemini AI и мгновенного поиска.
Модель доступена в двух конфигурациях: 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти по цене 519,9 евро и версия 12 ГБ + 512 ГБ за 549,9 евро. Продажи уже начались.