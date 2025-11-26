Представлен Xiaomi Poco F8 Pro с чипсетом Snapdragon 8 Elite, 6,59-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц и фирменными динамиками Bose.

Компания Xiaomi официально запустила продажи смартфона Poco F8 Pro. Устройство отличается дизайном, схожим со стандартной версией REDMI K90, и позиционируется как решение среднего и высокого ценового сегмента.

Автор изображения: Xiaomi

Смартфон оснащён процессором Snapdragon 8 Elite, изготовленным по 3-нанометровому техпроцессу. По данным бенчмарка AnTuTu, устройство набирает 3 284 129 балла, демонстрируя 45-процентный рост производительности в многопоточных задачах по сравнению с предыдущим поколением.

В конструкции применены оперативная память LPDDR5X со скоростью до 9600 Мбит/с и накопитель UFS 4.1. Для эффективного отвода тепла используется трёхслойная 3D-система охлаждения. Аккумулятор ёмкостью 6210 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт, включая универсальный протокол PPS. Полная зарядка занимает 37 минут, функция обратной зарядки обеспечивает мощность 22,5 Вт.

Автор изображения: Xiaomi

Дисплей получил 6,59-дюймовую AMOLED-панель с узкими рамками (1,68 мм), частотой обновления 120 Гц, цветовым охватом 100% DCI-P3 и пиковой яркостью 3500 кд/м2. Модель оснащена двойной аудиосистемой с настройкой от Bose.

Основная камера представлена 50-мегапиксельным сенсором Light Hunter 800 размером 1/1,55 дюйма с оптической стабилизацией и технологией объединения пикселей 2,0 мкм. Дополнительно установлены 50-мегапиксельный телеобъектив и 8-мегапиксельная ультраширокоугольная камера.

Автор изображения: Xiaomi

В устройстве реализована функция автономной связи с радиусом действия до одного километра для голосовых вызовов. Собственный чип T1+ оптимизирует работу Wi-Fi, Bluetooth и сотовых сетей. Смартфон работает под управлением операционной системы HyperOS 3 с поддержкой Gemini AI и мгновенного поиска.

Модель доступена в двух конфигурациях: 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти по цене 519,9 евро и версия 12 ГБ + 512 ГБ за 549,9 евро. Продажи уже начались.