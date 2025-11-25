Производитель аудиотехники Ollo Audio анонсировал выпуск студийных наушников R1 закрытого типа, предназначенных для звукозаписи.

Компания Ollo Audio анонсировала выпуск новых студийных наушников R1 с закрытой конструкцией. Модель разработана специально для записи музыки в профессиональных студиях и поступила в предварительную продажу по цене 449 долларов США.

Главной особенностью R1 является высокая степень звукоизоляции, которая снижает утечку звука на 10 дБ по сравнению с аналогичными устройствами. Эта функция предотвращает попадание фоновых дорожек в запись живого выступления музыканта. Одновременно с этим аудио-тюнинг имеет U-образную кривую с акцентом на басах и высоких частотах, что создаёт ощущение живого выступления для исполнителей.

Корпуса наушников выполнены из американского ореха и оснащены 50-миллиметровыми динамиками. Частотный диапазон воспроизведения составляет 5 Гц — 22 кГц при коэффициенте гармоник менее 0,12% при уровне громкости 94 дБ. Максимальный уровень звукового давления достигает 110 дБ при сопротивлении 32 Ом.

R1 комплектуются съёмным Y-образным кабелем длиной 2 метра с мини-XLR разъёмом. Все компоненты наушников спроектированы так, чтобы их можно было заменять пользователю самостоятельно. Вес устройства составляет 386 граммов.

Предзаказы принимаются на официальном сайте компании. Первые поставки запланированы на середину января 2026 года.