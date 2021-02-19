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На фоне дефицита и ощутимого роста стоимости графических адаптеров NVIDIA наконец-то вплотную занялась любителями добыть монету-другую посредством майнинга на видеокартах, ставшими одной из причин возникновения сложившейся ситуации: действовать компания решила сразу по двум направлениям — во-первых, были анонсированы новые продукты серии Cryptocurrency Mining Processor, предназначенные специально для нужд добытчиков криптовалют, во-вторых, компания заявила о снижении уровня производительности скоро дебютирующей модели среднего ценового сегмента в лице GeForce RTX 3060 вдвое при обнаружении алгоритмов, связанных с майнингом.

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Источник изображения: Pixabay

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Действительно, один из специалистов, который смог заполучить новенькую GeForce RTX 3060 за неделю до официального появления новинки в продаже, изучив достижения новой модели в майнинге популярной криптовалюты Ethereum, пришёл к выводу, что уровень производительности ощутимо падает уже буквально через пару минут.

Стоит учесть, что тестирование проводилось в операционной системе Windows, в то время как майнеры в большинстве своём предпочитают использовать ОС семейства Linux, поэтому у некоторых энтузиастов могли возникнуть сомнения, которые NVIDIA тут же поспешила развеять.

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Как сообщает главный редактор ресурса AnandTech Райан Смит (Ryan Smith), в ответ на его запрос касательно возможностей добычи криптовалют посредством GeForce RTX 3060 в операционных системах, принадлежащих к семейству Linux, представитель NVIDIA заверил, что снижение производительности при добыче Ethereum будет наблюдаться и в данном случае.

Источник изображения: Twitter, Ryan Smith

Стоит заметить, что в сообщении говорится о снижении достижений RTX 3060 в майнинге при помощи драйверов, однако практический тест упоминаемого выше энтузиаста намекает на возможность внедрения данных мер противодействия посредством BIOS, так как тестовая система не имела установленных графических драйверов, предназначенных специально для новинки.