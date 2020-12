Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Вопросы о том, какие версии операционных систем семейства Windows лучше всего подходят для качественного игрового процесса, продолжают волновать геймеров во всём мире, что порождает немало жарких споров и тысячи комментариев, поэтому немудрено, что специалисты Tech YES City, озаботившись данной проблемой, решили произвести «замеры» в ряде игровых приложений, используя две разные версии Windows 10.

Источник изображения: Microsoft

Для своих изысканий исследователи использовали как старый добрый Intel Xeon X5675, имеющий в своём распоряжении 6 ядер/12 потоков и разогнанный до 4,4 ГГц, так и совсем «свежий» Core i9-10900K, наделённый 10 ядрами/20 потоками с частотной формулой 3,7/5,3 ГГц.

Как было отмечено ранее, специалисты использовали две разные версии Windows 10: одна из них — пятилетней давности прямиком из 2015 года, другая же — свежая Windows 10 2020. Стоит заметить, что старая редакция ОС не имеет в своём арсенале разнообразных «заплаток» от уязвимостей, найденных в ряде моделей процессоров, поэтому для чистоты эксперимента исследователи проводили тесты как с активированной защитой от Spectre/Meltdown, так и без.

Графическая подсистема была представлена не так давно дебютировавшей видеокартой AMD Radeon RX 6900 XT, которую удалось «завести» в устаревшей версии ОС, в то время как заставить работать NVIDIA GeForce RTX 3080 в Windows 10 2015 специалистам оказалось не под силу.

Исходя из результатов тестов в нескольких популярных играх, использование старой версии ОС в дуэте с процессором Xeon X5675 действительно способно прибавить несколько десятков fps в ряде игровых приложений: так, в разрезе среднего значения кадровой частоты преимущество Windows 10 2015 по сравнению с редакцией 2020 года в Counter-Strike: Global Offensive составило 6,9-9,4 %/5,4-5,5 %, в F1 2020 – 9,5 %/3,9 %, в For Honor — 6,5 %/2,8 %, а в Far Cry New Dawn — 3,3 %/1,1 % при дефолтных настройках/активации защиты в Windows 10 2020.

Тестирование для процессора Core i9-10900K ограничилось лишь одним игровым приложением в лице For Honor, в то время как остальные запустить не удалось: «замеры» продемонстрировали похожую картину — отрыв Windows 10 2015 от Windows 10 2020 составил 6,6 %.

Источник изображений: Tech YES City

Подводя итог, можно отметить, что использование старой версии Windows 10 действительно способно повысить уровень производительности в ряде игр, однако для этого придётся лишиться части полезных функций и технологий, поддерживаемых лишь новой редакцией ОС, а также смириться с тем, что некоторые приложения и продукты (в том числе видеокарты серии GeForce RTX 30) попросту откажутся работать.