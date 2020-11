Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Помимо непосредственного анонса своих новых графических адаптеров серии Radeon RX 6000 компания AMD явила на суд широкой компьютерной общественности и ряд новых технологий, призванных повысить производительность новинок.

Одной из таких технологий оказалась и функция Smart Memory Access (SAM), позволяющая процессору получать полный доступ к видеопамяти графического адаптера, в то время как раньше он имел возможность обращаться только к 256 Мбайт видеобуфера в конкретный момент времени.

Как оказалось, данная технология не является «эксклюзивной» разработкой специалистов AMD и зиждется на стандартах PCIe, поэтому ответ NVIDIA не заставил себя долго ждать: представители компании заявили, что в скором времени представят схожую функцию.

Впрочем, в настоящий момент для широкого сообщества доступна лишь технология Smart Memory Access, поэтому специалисты ресурса TechPowerUp решили проверить, насколько велик прирост производительности при её активации.

Для этого они взяли только что дебютировавшую видеокарту AMD Radeon RX 6800 XT, настольный процессор Ryzen 9 5900X, материнскую плату ASRock X570 Taichi и два модуля оперативной памяти DDR4-3900 CL16. В соперники новинке была назначена модель из стана конкурирующей компании в лице NVIDIA GeForce RTX 3080.

Как можно видеть на итоговых графиках, демонстрирующих суммарный уровень производительности на основе тестирования в 22 игровых приложениях, выигрыш от активации Smart Memory Access составил 2 % во всех трёх разрешениях.

Необходимо отметить, что в некоторых тайтлах прирост довольно значителен (Gears 5, Hitman 2, Detroit: Become Human, Borderlands 3, Shadow Of The Tomb Raider), в то время как для ряда игр применение новой технологии либо не возымело практически никакого эффекта, либо сказалось негативно.

Стоит заметить, что насладиться технологией, судя по официальным данным, могут лишь обладатели процессора Ryzen 5000, видеокарты Radeon RX 6000 и материнской платы на базе чипсета 500-й серии, однако недавние заявления NVIDIA и AMD намекают на расширение данного списка в обозримом будущем.

Таким образом, функция Smart Memory Access действительно способна прибавить несколько процентов к кадровой частоте в ряде игр, список которых, впрочем, не слишком велик, но необходимость использования только новейших комплектующих AMD, несомненно, разочарует великое множество компьютерных энтузиастов.