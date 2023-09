К сожалению, новая функция пока что официально работает лишь на видеокартах Radeon RX 7000.

Сегодня AMD наконец-то явила миру новую итерацию технологии масштабирования FidelityFX Super Resolution под номером 3 (FSR 3) с функцией генерации кадров Fluid Motion Frames, которая способна весьма повысить показатель fps и, как оказалось, не ограничена лишь двумя тайтлами.

реклама

Источник изображения: YouTube, AMD

Как сообщает ресурс VideoCardz, на своём официальном сайте AMD разместила список из двух десятков поддерживаемых игр, в который входят такие тайтлы, как Borderlands 3, Starfield, Red Dead Redemption 2, The Last of Us Part 1, Hogwarts Legacy, а также ряд других популярных игровых приложений.

Для активации AMD Fluid Motion Frames (AFMF) рекомендуется использовать HYPR-RX или применить индивидуальные настройки посредством глобальных настроек графики.

Источник изображений: AMD

При этом AMD отмечает, что активировать AFMF можно и в других игровых приложениях, таких как Cyberpunk 2077, для чего необходимо вручную включить данную функцию в настройках приложения пакета графических драйверов.

Для запуска AFMF специалисты «красной команды» рекомендуют использовать полноэкранный режим с деактивированными HDR и V-Sync, а для оптимальной работы следует использовать мониторы с AMD FreeSync. Кроме того, для уменьшения задержек следует активировать функцию Anti-Lag/Anti-Lag+.

Источник изображения: Wccftech, AMD

Стоит отметить, что в настоящий момент технология AMD Fluid Motion Frames доступна в виде тестового продукта в предварительной версии графических драйверов AMD Software: Adrenalin Edition 23.30.1.2 и официально поддерживается лишь видеокартами серии Radeon RX 7000. В будущем же список поддерживаемых устройств и игровых приложений должен расшириться.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ознакомиться со всеми нюансами использования технологии Fluid Motion Frames и скачать свежую версию пакета графических драйверов имеется возможность на официальном сайте AMD.