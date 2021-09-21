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Исследователи из Университета Пердью достигли важной ступени в попытке разработать транзистор следующего поколения. Новый дизайн, названный CasFET (Cascade Field Effect Transistor), является еще одним шагом на пути миниатюризации транзисторов, позволяя снизить напряжения, энергопотребление и создать более плотные конструкции.

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Исследование связано с возросшими проблемами миниатюризации транзисторов, которые в последние годы привели к увеличению технических трудностей и увеличению затрат. Эти проблемы значительно замедлили масштабирование транзисторов за последние восемь лет, что затрудняет выход более мощных поколений ЦП.

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Samsung использует технологию GAAFET (Gate All Around Field Effect Transistor) для своего 3-нанометрового процесса, массовое производство которого ожидается в этом году. Технология, пришедшая на смену FinFet, предлагает четыре затвора на всех четырех сторонах канала. Это обеспечивает лучшую изоляцию транзистора, ограничивает утечки тока и позволяет применять более низкие напряжения для переключения. Это, в свою очередь, позволяет более плотно разместить больше транзисторов. Samsung утверждает, что такой подход позволяет уменьшить размер транзистора на 35% по сравнению с 5-нм FinFET.

Разработка CasFET является следующим возможным шагом в проектировании производства транзисторов и использования структуры сверхрешетки, перпендикулярной направлению транзистора. Здесь используются эффекты, полученные от квантовых каскадных лазеров, и обеспечивается более точный контроль напряжения. Это был один из ограничивающих факторов при масштабировании полупроводников.

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В настоящее время команда исследователей разрабатывает первый прототип CasFET и все еще находится на стадии проектирования общей структуры и материалов, пытаясь найти правильный баланс между стоимостью, доступностью материалов, простотой перехода от типичного производства транзисторов. Работа достаточно многообещающая, и Университет подал заявку на патентную защиту в Управление по патентам и товарным знакам США.