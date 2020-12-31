В сети появился тизер S.T.A.L.K.E.R 2 на игровом движке
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Оригинальная игра S.T.A.L.K.E.R Shadow of the Chernobyl была выпущен в далеком 2007 году. Спустя почти 13 лет наконец-то готова четвертая игра популярной франшизы вслед за Call of Prypyat, выпущенной в 2009 году. Разработчики анонсировали S.T.A.L.K.E.R 2 еще в 2010 году, однако конечном итоге игра была отменена в 2012 году. Но фанаты продолжали верить и ждать новую игру во Вселенной S.T.A.L.K.E.R, и спустя шесть лет разработка игры была возобновлена.
Грядущая новинка базируется на современном движке Unreal Engine 4, информацию о котором раскрыл который Сергей Галёнкин. Что касается целевых платформ, то игра выйдет для персональных компьютеров и новых консолей Xbox X и S, версии для PlayStation не будет, по крайней мере на начальном этапе.
В игре будет присутствовать графика следующего поколения, но поддержка таких технологий, как трассировка лучей на данный момент еще не подтверждена. S.T.A.L.K.E.R 2 еще не имеет точной даты выхода, но уже было подтверждено, что игра выйдет в следующем году.
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Сегодня в сети появился тизер игры основанный на игровом движке с видом от первого лица глазами главного героя Скифа. По словам разработчиков GSC Game World, этот тизер представляет то, что на самом деле будет присутствовать в игре: стремительная смена декораций, зловещие пейзажи и постоянное ощущение неизбежной опасности в сопровождении едва различимого гитарного саундтрека. Кроме того, есть информация, что для комфортной игры с качественной графикой потребуются мощные конфигурации системы. Будем надеяться, что игру обойдут многочисленные баги, присутствовавшие в предыдущих частях серии, которые были исправлены только после выхода нескольких патчей.
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