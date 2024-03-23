В новую версию Nanite, системы виртуализации геометрии, была добавлена технология VRS (Variable Rate Shading). VRS позволяет динамически регулировать качество затенения в зависимости от области экрана, что приводит к еще большему снижению энергопотребления.

21 марта Epic Games представила новую версию своего игрового движка - Unreal Engine 5.4. Помимо новых функций и технологий, она порадовала разработчиков и геймеров существенным приростом производительности.

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Разработчики Epic Games сообщают, что Unreal Engine 5.4 потребляет до 25% меньше энергии видеокарты по сравнению с предыдущими версиями. Это стало возможным благодаря ряду оптимизаций, включая:

Ускорение работы Lumen: система динамического освещения Lumen теперь работает еще быстрее, что позволяет ей потреблять меньше ресурсов.

Оптимизация трассировки лучей: трассировка лучей, которая обеспечивает реалистичное отображение света и теней, была оптимизирована для повышения производительности.

Улучшенная обработка теней: система обработки теней была оптимизирована, что позволило улучшить качество изображения при одновременном снижении энергопотребления.

В новую версию Nanite, системы виртуализации геометрии, была добавлена технология VRS (Variable Rate Shading). VRS позволяет динамически регулировать качество затенения в зависимости от области экрана, что приводит к еще большему снижению энергопотребления.

Для демонстрации возможностей Unreal Engine 5.4 разработчики показали зрителям демонстрационный сэмпл, который сначала был запущен на версии 5.0, а затем на версии 5.4, работающей на консоли.

Результаты демонстрации оказались впечатляющими:

Прирост скорости рендеринга: 200%.

Снижение времени работы графического процессора: 25%.

Unreal Engine 5.4 представляет собой значительный шаг вперед в плане оптимизации производительности. Это позволит разработчикам создавать игры с более реалистичной графикой и более высоким уровнем детализации, при этом не жертвуя производительностью.