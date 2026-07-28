Nvidia повышает цены на графические процессоры, продаваемые партнерам-производителям, на 30 процентов

Похоже, что конца роста цен на видеокарты пока не предвидится. Согласно сообщению тайваньской газеты Economic Daily News, Nvidia повышает цены на комплекты GPU, включающие как графический чип, так и соответствующую видеопамять, на 20-30 процентов.

Это уже третье значительное повышение цен на видеокарты Nvidia с января. Если последнее повышение цен в мае затронуло только GeForce RTX 5090, то ожидается, что новое повышение коснется всех моделей. В результате партнеры компании платят за видеокарты почти на треть больше, чем раньше. Повышение цен, безусловно, будет переложено на конечных потребителей после того, как будут исчерпаны текущие запасы.

Источник: Economic Daily News

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Поскольку ситуация с запасами и ценами на графическую память GDDR в настоящее время меняется от месяца к месяцу, даже производители видеокарт не могут предсказать, как будут развиваться цены на игровые видеокарты в ближайшие месяцы. Поскольку ожидается, что кризис DRAM продлится как минимум до 2028 года, разумно предположить - цены продолжат расти в среднесрочной перспективе, прежде чем снова упадут в результате расширения производственных мощностей и, как следствие, улучшения доступности.

AMD и Intel также уже повысили цены на графические процессоры и видеопамять в этом году. Любители консольного гейминга также вряд ли избегут кризиса DRAM, поскольку цены на Sony PlayStation 5, Steam Deck и Nintendo Switch 2 выросли.