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Раскрыты подробности о процессорах Intel Nova Lake с графикой Xe3 и Xe3P
По сообщениям, Intel планирует выпустить процессоры с 12 графическими ядрами Xe3P для линейки Nova Lake-H и одну версию для настольных компьютеров
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Известный инсайдер Jaykihn, сегодня подтвердил, какие именно мобильные версии Nova Lake будут оснащены графическими архитектурами Xe3p и Xe3. Мобильная версия Nova Lake-H будет иметь 12 ядер Xe3P, но урезанный вариант также будет иметь графику Xe, за исключением моделей без P-ядра. Стоит добавить, что линейка Nova Lake-S будет иметь одну версию с 12 ядрами Xe3p, что подтверждает информацию о настольной версии, упомянутую в предыдущих утечках.

Источник: Videocardz

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Об этом настольном чипе уже упоминалось в апреле. Тогда в утечке указывалась конфигурация с 4-P ядрами, 8-E ядрами, 4 энергоэффективными ядрами E и 12 графическими ядрами Xe3P. Jaykihn также утверждал, что эта настольная версия потребует двух фаз VRM VCCGT, что указывает на более мощный графический блок, чем тот, который Intel обычно использует в настольных процессорах.

Теперь сообщается, что линейка Nova Lake-H будет включать несколько версий с 12 графическими ядрами Xe3P. Эти чипы заменят мобильные процессоры Panther Lake с 12 графическими ядрами Xe3, в то время как более дешевые варианты Nova Lake сохранят конфигурации с 4 или 2 ядрами Xe.

Источник: Jaykihn

Компания уже начала работу над драйверами Linux для Nova Lake-P с графикой Xe3P_LPG. Это не подтверждает полный набор моделей, но показывает, что поддержка Xe3P для Nova Lake уже месяц находится в открытом коде драйверов.

Celestial — это кодовое название дискретной архитектуры графических процессоров Intel. Учитывая то, что мы уже слышали о планах Intel по выпуску дискретных графических процессоров Xe3P, они могут никогда не выйти на потребительский рынок в качестве отдельной видеокарты. Intel официально анонсировала Xe3P в составе Crescent Island, графического процессора для центров обработки данных, и подтвердила, что та же графическая архитектура будет использоваться в ПК следующего поколения. Это почти наверняка относится к вариантам Nova Lake.

Источник: Jaykihn

Intel пока не раскрыла спецификации Nova Lake-H, количество ядер Xe3P, тактовые частоты, поддержку памяти или сроки запуска. Первые продукты Nova Lake должны появиться к концу текущего года, а более масштабный запуск намечен на первый квартал следующего года.

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Источник: videocardz.com
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