Новые модели отличаются оригинальной системой охлаждения и скрытыми разъемами питания

Компания добавила в свою официальную линейку продуктов видеокарты AORUS GeForce RTX 5080 INFINITY 16G и AORUS GeForce RTX 5080 INFINITY WOOD 16G. Обе карты были впервые представлены на выставке COMPUTEX 2026 и теперь появились на соответствующих страницах продуктов GIGABYTE и AORUS.

Обе модели имеют одинаковую конфигурацию, характерную для карты RTX 5080. GIGABYTE сообщает о 10 752 ядрах CUDA, 16 ГБ памяти GDDR7, 256-битной шине памяти и тактовой частоте в режиме ускорения 2805 МГц. Карты используют один 16-контактный разъем питания и требуют блока питания мощностью не менее 850 Вт.

реклама

Источник: Gigabyte

В серии INFINITY используется система охлаждения GIGABYTE WINDFORCE Hyperburst. Эта конструкция включает два видимых вентилятора, двойную систему охлаждения с радиаторами и скрытый третий вентилятор. GIGABYTE заявляет, что двойные вырезы в задней панели улучшают циркуляцию воздуха по сравнению со стандартными конструкциями.

Обе карты также поддерживают функцию Project Stealth. Это означает, что разъем питания скрыт внутри системы охлаждения, а для маскировки кабеля используется магнитная крышка задней панели. Стандартная модель INFINITY использует RGB-подсветку вокруг вентилятора, в то время как версия INFINITY WOOD также получила элементы текстуры дерева.

Источник: Gigabyte

GIGABYTE заявляет, что обе карты RTX 5080 INFINITY уже доступны. Однако на данный момент найти ни одну из моделей в продаже у крупных американских или европейских ритейлеров не получается. Возможно, первая волна ограничена лишь некоторыми рынками.

Кроме того, компания сообщает, что модели AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY 16G и AORUS GeForce RTX 5070 INFINITY 12G запланированы к выпуску в июле.